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    Камболов: «Пусть играют россияне»

    Защитник казанского «Рубина» Руслан Камболов поделился своей точкой зрения относительно лимита на легионеров.

    «Для одних лимит - это беда, для других – благо. С точки зрения наших футболистов – благо. Пусть играют россияне. Да, без легионеров мы будем не так конкурентоспособны в еврокубках. Но российский футбол нам самим надо поднимать, делать его крепче, чтобы сборная играла лучше.

    Все индивидуально, и от тренера многое зависит. Если он видит, что игрок начинает серьезно сдавать, то должен опустить его на землю. Все должны понимать, что лимит – это шанс для российских футболистов себя проявлять. Остальное идет от головы. Если ее нет, на место игрока всегда придет другой российский футболист», - сказал Камболов.

    Источник: Еженедельник «Футбол»

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    19.08.2015 18:20
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    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2339

      CSKA471 19 августа 2015, 20:45

      Лемит не нужен

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2339

      CSKA471 19 августа 2015, 20:44

      -

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +38

      OLESOCC 19 августа 2015, 18:25

      +

      0
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