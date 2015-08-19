Камболов: «Пусть играют россияне»

Защитник казанского «Рубина» Руслан Камболов поделился своей точкой зрения относительно лимита на легионеров.

«Для одних лимит - это беда, для других – благо. С точки зрения наших футболистов – благо. Пусть играют россияне. Да, без легионеров мы будем не так конкурентоспособны в еврокубках. Но российский футбол нам самим надо поднимать, делать его крепче, чтобы сборная играла лучше.

Все индивидуально, и от тренера многое зависит. Если он видит, что игрок начинает серьезно сдавать, то должен опустить его на землю. Все должны понимать, что лимит – это шанс для российских футболистов себя проявлять. Остальное идет от головы. Если ее нет, на место игрока всегда придет другой российский футболист», - сказал Камболов.

