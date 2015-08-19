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    Ивахов покинул «Енисей» из-за проблемы с ногой

    Генеральный директор красноярского «Енисея» Владимир Евтушенко прокомментировал изменения на тренерском мостике коллектива.

    «На текущий момент у главного тренера очень тяжелая ситуация со здоровьем — у Ивахова травма ноги и нужна операция. Пока учредителями принято решение назначить исполняющим обязанности Владимира Ежурова. Пока же Алексей Евгеньевич общается с медиками, если после операции он сможет руководить командой, то есть вероятность его возвращения», - приводит слова руководителя клуба корреспондент «Бомбардира» Иван Адаменко.

    Источник: Бомбардир.ру

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    19.08.2015 18:16
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