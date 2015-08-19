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    УЕФА вновь отклонил протест «Фенербахче»

    Дисциплинарный комитет УЕФА вынес повторное решение об отклонении протеста «Фенербахче».

    Турецкий клуб настаивал на том, чтобы итог ответного матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов «Шахтер» – «Фенербахче» был аннулирован по причине участия бразильского полузащитника Фреда в игре. Отметим, что ранее УЕФА уже отклонял подобный протест, поданный турками относительно первой встречи.

    Напомним, причиной протестов турецкого клуба стала допинг-проба футболиста донецкого «Шахтера» Фреда во время Кубка Америки, которая дала положительный результат.

    Источник: ФК «Шахтер»

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    19.08.2015 17:49
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    Комментарии2
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      Рейтинг: -21

      SD-Podonok 19 августа 2015, 21:40

      досвідос) Фред і сьогодні в старті)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1497

      алекс88 19 августа 2015, 17:53

      Турки все ноют

      0
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