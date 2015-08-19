УЕФА вновь отклонил протест «Фенербахче»

Дисциплинарный комитет УЕФА вынес повторное решение об отклонении протеста «Фенербахче».

Турецкий клуб настаивал на том, чтобы итог ответного матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов «Шахтер» – «Фенербахче» был аннулирован по причине участия бразильского полузащитника Фреда в игре. Отметим, что ранее УЕФА уже отклонял подобный протест, поданный турками относительно первой встречи.

Напомним, причиной протестов турецкого клуба стала допинг-проба футболиста донецкого «Шахтера» Фреда во время Кубка Америки, которая дала положительный результат.

