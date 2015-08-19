Налдо: «Отказать «Манчестер Сити» в интересах самого Де Брюйне»

Защитник «Вольфсбурга» Налдо уверен, что отказ от перехода в английский «Манчестер Сити» в интересах его партнера по команде, талантливого бельгийского полузащитника Кевина Де Брюйне.

«В «Вольфсбурге» Кевину дозволено делать на поле все, что ему вздумается. У него полная свобода действий. Не уверен, что где-либо еще ему будет предоставлена такая роль. Вся команда очень сильно доверяет ему. Это тоже очень важно для Кевина», - рассказал Налдо.



