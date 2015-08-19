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    Налдо: «Отказать «Манчестер Сити» в интересах самого Де Брюйне»

    Защитник «Вольфсбурга» Налдо уверен, что отказ от перехода в английский «Манчестер Сити» в интересах его партнера по команде, талантливого бельгийского полузащитника Кевина Де Брюйне.

    «В «Вольфсбурге» Кевину дозволено делать на поле все, что ему вздумается. У него полная свобода действий. Не уверен, что где-либо еще ему будет предоставлена такая роль. Вся команда очень сильно доверяет ему. Это тоже очень важно для Кевина», - рассказал Налдо.


    Источник: Goal.com

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    19.08.2015 17:33
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +853

      джон базелон 19 августа 2015, 22:37

      уже был у него горький опыт а АПЛ,чемпионат Германии пошел ему на пользу,он стал звездой,не стоит это забывать!

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    • ...
      Рейтинг: +167

      астраханец 19 августа 2015, 22:30

      Доля правды в этом есть

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