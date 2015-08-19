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    «Ростов» получил из бюджета 100 миллионов

    Министерство по физической культуре и спорту Ростовской области и футбольный клуб «Ростов» заключили договор о предоставлении субсидий из средств областного бюджета.

    На счета команды было переведено 100 миллионов рублей, возмещая часть затрат клуба на 2015 год для обеспечения участия команды в чемпионате России по футболу. Соглашение будет действовать до конца этого года.

    Смета расходов субсидии выглядит следующим образом:

    1. 23,367 млн рублей на тренировочные мероприятия.

    2. 3,4 млн рублей на заявочный и вступительный взносы.

    3. 43,655 млн рублей на приобретение игроков-профессионалов (трансферы).

    4. 3,307 млн рублей на медико-восстановительные мероприятия.

    5. 6,327 млн рублей — расходы на участие в соревнованиях.

    6. 928,637 тыс. рублей — расходы на услуги связи.

    7. 2,907 млн рублей — расходы по охране имущества.

    8. 4,117 млн рублей — расходы по коммунальным услугам.

    9. 11,99 млн рублей — расходы на закупку спортинвентаря и экипировку.

    Источник: Известия

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    19.08.2015 17:32
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +581

      Sergh4 19 августа 2015, 21:37

      Хорошо если хоть половина дойдет до места назначения!

      0
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      Рейтинг: +7

      Goll-Futboll 19 августа 2015, 21:15

      жесть ростов будет 12 или 15 и столько денег жесть , отмывание денег чистой воды!!!!

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      Рейтинг: +210

      azar80 19 августа 2015, 20:51

      а области больше бабки неначто тратить как этим дармаедам отдавать

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      Рейтинг: +14

      почемучка 19 августа 2015, 17:49

      А, как же бабушки пенсионерки?

      0
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      Рейтинг: +4351

      Yurok161 > почемучка 19 августа 2015, 20:48

      Миллеру задай этот вопрос.

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