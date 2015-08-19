«Ростов» получил из бюджета 100 миллионов

Хорошо если хоть половина дойдет до места назначения!
Министерство по физической культуре и спорту Ростовской области и футбольный клуб «Ростов» заключили договор о предоставлении субсидий из средств областного бюджета.
На счета команды было переведено 100 миллионов рублей, возмещая часть затрат клуба на 2015 год для обеспечения участия команды в чемпионате России по футболу. Соглашение будет действовать до конца этого года.
Смета расходов субсидии выглядит следующим образом:
1. 23,367 млн рублей на тренировочные мероприятия.
2. 3,4 млн рублей на заявочный и вступительный взносы.
3. 43,655 млн рублей на приобретение игроков-профессионалов (трансферы).
4. 3,307 млн рублей на медико-восстановительные мероприятия.
5. 6,327 млн рублей — расходы на участие в соревнованиях.
6. 928,637 тыс. рублей — расходы на услуги связи.
7. 2,907 млн рублей — расходы по охране имущества.
8. 4,117 млн рублей — расходы по коммунальным услугам.
9. 11,99 млн рублей — расходы на закупку спортинвентаря и экипировку.