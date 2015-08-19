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    Вернблум: «Необходимо выиграть свой матч дома»

    Полузащитник московского ЦСКА Понтус Вернблум поделился ощущениями после поражения от «Спортинга» в Португалии.

    «Проигрывать тяжело и неприятно, лучше было завершить игру со счётом (1:1). Но могу сказать, что последние 30 минут нам не удались, мы перестали контролировать мяч. В первые 60 минут, даже без большого процента владения, у нас были контратаки, мы контролировали середину поля. А в последние полчаса стали проигрывать в этом компоненте. Так что второй гол назревал.

    После матча очень легко рассуждать, но не всё так плохо. Никакой трагедии из поражения не делаем. Необходимо выиграть свой матч дома. Ничего страшного не случилось», - сказал швед.

    Источник: ПФК ЦСКА

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    19.08.2015 17:19
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +144

      plusnindimon 19 августа 2015, 19:42

      еще один рекорд светит

      0
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      Рейтинг: +459

      sour12 19 августа 2015, 19:13

      главное не пропустить, если на все сто скорость включат один полюбому закатят и в 4м впереди...

      0
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      Рейтинг: +22

      Balbes77773 19 августа 2015, 18:15

      Да,осталось только выиграть...

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