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    Лаборде и Перейра могут пропустить матч с ХИКом

    Главный тренер «Краснодара» Олег Кононов сообщил, что участие двух полузащитников команды в первой игре отборочного раунда Лиги Европы против ХИКа находится под вопросом.

    «По состоянию команды меня в принципе ничего не беспокоит, кроме двух игроков – Перейра и Лаборде. Маурисио получил травму в матче с «Кубанью», его участие под вопросом, сегодня посмотрим, в каком он будет состоянии. Лаборде также под вопросом. Все остальные игроки готовы», - сказал Кононов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    19.08.2015 16:59
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1943

      VIPded 19 августа 2015, 20:41

      Должны и без них побеждать убедительно. Успехов!
      з.ы. Кстати о сайте. Сегодня подарок (форму португалов) курьер доставил. Спасибо!!!

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