Лаборде и Перейра могут пропустить матч с ХИКом

Главный тренер «Краснодара» Олег Кононов сообщил, что участие двух полузащитников команды в первой игре отборочного раунда Лиги Европы против ХИКа находится под вопросом.

«По состоянию команды меня в принципе ничего не беспокоит, кроме двух игроков – Перейра и Лаборде. Маурисио получил травму в матче с «Кубанью», его участие под вопросом, сегодня посмотрим, в каком он будет состоянии. Лаборде также под вопросом. Все остальные игроки готовы», - сказал Кононов.

