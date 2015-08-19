«Эвертон» вновь проявил интерес к Ярмоленко

«Эвертон» готов заплатить за переход полузащитника киевского «Динамо» и украинской сборной Андрея Ярмоленко 15 миллионов евро.

«Ириски» пытаются усилить свою атакующую линию до закрытия трансферного окна. Сообщается, что на данный момент руководство клуба пытается договориться об условиях сделки с агентом игрока. У Ярмоленко остался один год по контракту с «Динамо», поэтому вероятность того, что он покинет свою нынешнюю команду велика.

Напомним, ранее сообщалось, что к 25-летнему украинцу проявляют интерес другие английские клубы «Тоттенхэм» и «Сток Сити».