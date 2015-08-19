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    Краневиттер перейдет в «Атлетико»

    Аргентинский полузащитник «Ривер Плейта» Матиас Краневиттер продложит карьеру в мадридском «Атлетико».

    Ожидается, что сегодня 22-летний хавбек прибудет в Мадрид для завершения сделки с «матрасниками». Краневиттер подпишет со своим новым клубом контракт на четыре года, но присоединится к нему только в январе, чтобы успеть принять участие в Клубном чемпионате мира в составе «Ривер Плейта».

    Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне уже окрестил Краневиттера новым Хавьером Маскерано, отметив сходство этих игроков.

    Источник: Football Espana

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    19.08.2015 16:33
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