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    Хохлов: «Аршавину и Павлюченко нужно набрать форму»

    Главный тренер краснодарской «Кубани» Дмитрий Хохлов поделился своим мнением о форме Андрея Аршавина и Романа Павлюченко, в нынешнем сезоне выступающими за «Кубань».

    «Первые разговоры об Аршавине имели место еще в июне. Но появился он в команде за четыре дня до старта чемпионата. Естественно, был далек от оптимальной формы. Из-за чего и получил травму в первой же игре, - мышцы оказались не готовы. С Павлюченко точно такая же ситуация, - он тоже появился на флажке. Форму оба, конечно, поддерживали, но полноценной подготовки к сезону не имели. В такой ситуации чудес не бывает», - сказал специалист.

    Источник: «Советский спорт»

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    19.08.2015 16:06
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +684

      Докторо123 20 августа 2015, 15:06

      Мечтать не вредно ..............................
      ...........................

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      Рейтинг: +64

      baltica 19 августа 2015, 21:32

      Уже никогда...

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      Рейтинг: +10

      Алекс1991 19 августа 2015, 16:51

      Им надо научится играть)))

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      Рейтинг: +74

      Linxform > Алекс1991 19 августа 2015, 16:57

      Им надо завязывать с футболом и освободить место для молодых.

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      Рейтинг: +74

      Linxform 19 августа 2015, 16:47

      Да уже лет четыре-пять как пора ))) Кто-то еще на что-то надеется?

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 19 августа 2015, 16:47

      как же он не поймет что ни тот ни другой уже никогда не наберут форму один в Локо другой в Зените постоянно все набирали форму но так и небрали

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      Рейтинг: +10

      Semyashkin 19 августа 2015, 16:37

      Было бы круто если бы эти старички вернули былую форму.

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