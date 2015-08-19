«Барселона» попытается заполучить Абденнура

«Барселона» заинтересована в приобретении марокканского защитника «Монако» Аймена Абденнура.

Сообщается, что интерес каталонского клуба к подписанию еще одного центрального защитника усилился после того, как Жерар Пике получил дисквалификацию и лишился возомжности сыграть за «Барселону» в ближайших четырех матчах. Абденнур наверняка покинет французский клуб и даже не полетел с командой на игру отборочного раунда Лиги чемпионов против «Валенсии». Единственной помехой переходу может стать сумма, запрашиваемая руководством монегасков за игрока. «Монако» требует 28 миллионов евро.

Также в числе претендентов на марокканца находится итальянская «Рома».

