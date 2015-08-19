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    «Барселона» попытается заполучить Абденнура

    «Барселона» заинтересована в приобретении марокканского защитника «Монако» Аймена Абденнура.

    Сообщается, что интерес каталонского клуба к подписанию еще одного центрального защитника усилился после того, как Жерар Пике получил дисквалификацию и лишился возомжности сыграть за «Барселону» в ближайших четырех матчах. Абденнур наверняка покинет французский клуб и даже не полетел с командой на игру отборочного раунда Лиги чемпионов против «Валенсии». Единственной помехой переходу может стать сумма, запрашиваемая руководством монегасков за игрока. «Монако» требует 28 миллионов евро.

    Также в числе претендентов на марокканца находится итальянская «Рома».

    Источник: Goal.com

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    19.08.2015 15:43
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +894

      Ахад 19 августа 2015, 20:01

      верните соккер!

      0
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      Рейтинг: +10

      sherzod_jon 19 августа 2015, 19:04

      Tochnyak. Nemojet bit chto eto svyazano s Pike. Bred kakoyta

      0
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 19 августа 2015, 16:40

      Ляпорта пусть берут

      1
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      Рейтинг: -186

      Protosser 19 августа 2015, 16:01

      "Сообщается, что интерес каталонского клуба к подписанию еще одного центрального защитника усилился после того, как Жерар Пике получил дисквалификацию и лишился возомжности сыграть за "Барселону" в ближайших четырех матчах."
      Что за бред? Кем сообщается? Наркоманами?
      Если тут, на футбольном ресурсе, кто не в курсе - Барса не имеет права заявлять игроков в матчи до января.
      Поэтому версия о том, что "интерес усилился дисквалификацией Пике" - является, мягко говоря - шизофреническим испражнением полоумной мартышки, и высосана из пальца, причем - немытого.

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