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    Кокорин помог тяжелобольному ребенку

    Нападающий московского «Динамо» Александр Кокорин исполнил мечту одного маленького пациента Санкт-Петербургского Детского хосписа.

    В офис «Динамо» пришло письмо с просьбой связаться с юным мальчиком Ромой, который обожает футбол и является большим поклонником игры форварда сборной России. Кокорин не думал ни секунды и тут же позвонил ребенку.

    «Сказано – сделано. Кокорин запускает скайп, вводит ник Ромы, и виртуальное общение начинается. Видно, что мальчишка поначалу немного нервничает и стесняется, но постепенно осваивается. Александр и Роман обсуждают последние новости, увлечения, футбол, компьютерные игры и многое другое. Напоследок динамовец желает питерскому школьнику хорошего самочувствия и обещает выходить на связь, когда тот захочет. "Динамо" надеется, что исполнение мечты Ромы и полученный заряд положительных эмоций помогут ему в борьбе с недугом», – говорится в сообщении на странице официального сообщества «Динамо» Вконтакте.

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    19.08.2015 15:00
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +126

      B o O m 19 августа 2015, 19:29

      Общение с собакой - не общение, вот Если бы был Месси, Маскерано, Дани Алвеш, Иньеста, Хави , Бускетс, Педро, Неймар, Суарес, Тер Штеген, Альба, Пике, Пуйоль, Ракитич, Матьё - вот тогда другое дело))...да на крайняк я бы лучше пообщался с Аршавиным и Павлюченко, чем с этим жидом, который ничего не может в футболе

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      Рейтинг: +117

      Marchen > B o O m 20 августа 2015, 12:39

      думаю ты знаешь, что о тебе думают люди.

      0
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      Рейтинг: +1055

      3ton 19 августа 2015, 18:56

      лучше бы денег дал на лечение , помог он ребенку , меркантильный человек

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      Рейтинг: +134

      Заря > 3ton 19 августа 2015, 19:56

      Очень вероятно что он выделил денег. Просто такое он уже не будет афишировать (не только Кокорин, а любой обеспеченный человек) хотя бы по той причине что тогда с просьбой о благотворительности начнут обращаться со всех сторон, но всем не поможешь...

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      Рейтинг: +10

      Nekrob 19 августа 2015, 17:25

      Кокорин сам тяжелобольной ребенок.

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      Рейтинг: +115

      Baisangur95reg 19 августа 2015, 16:26

      Пиарит себя! Почему все это они не делают потихому?Не коментируя это, не собирая журналюг когда идут в больницу?
      Это тупо показуха!

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      Рейтинг: +5

      Серега23 19 августа 2015, 16:14

      Молодец Сань делай только от всей души и сердца ,а не делай никакого пиара и паказухи а от всей души Сань

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      Рейтинг: +33

      Der Valdi 19 августа 2015, 16:05

      Ещёбы на лечение помог деньгами

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      Рейтинг: +26

      Forza Mian! 19 августа 2015, 16:03

      лучше продал бы колесо своего Бугатти и оплатил лечение

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      Рейтинг: +12

      FCSM 06 19 августа 2015, 16:02

      а деньгами помочь не вариант было?Ну да,Кокорин же бедняга всего лишь около 350 млн зараб.в год

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      Рейтинг: +55

      vyacheslaff 19 августа 2015, 15:45

      Лучше бы велосипед подарил...

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      Рейтинг: +13

      feel_this_sheet 19 августа 2015, 15:34

      если сделал не ради пиара и показухи, тогда респект ему. ибо не по красоте помогать и кричать "смотрите какой я классный, как я помог".

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