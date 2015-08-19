Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Пике получил четыре матча дисквалификации

    Защитник «Барселоны» Жерар Пике дисквалифицирован дисциплинарным комитетом Федерации футбола Испании на четыре матча.

    Отметим, что испанец получил минимальное наказание, так как по статье дисциплинарного кодекса мог пропустить от 4 до 12 матчей. Причиной дисквалификации 28-летнего игрока последовало удаление в ответном матче за Суперкубок Испании против «Атлетика». Напомним, Пике позволил себе нецензурные выражения в адрес одного из помощников главного арбитра встречи Веласко Карбальо.

    Источник: Football Espana

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    19.08.2015 14:36
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +27

      магистрат Калавий 19 августа 2015, 15:16

      Предсказание Симеоне сбывается

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +19

      Bonduranty > магистрат Калавий 19 августа 2015, 17:26

      Что за предсказание?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +27

      магистрат Калавий > Bonduranty 19 августа 2015, 20:24

      «Я переживаю по поводу нового сезона из-за «Реала». Недопустимо, чтобы «Реал» за семь лет одержал всего одну победу в чемпионате.

      Поэтому я опасаюсь «Реал». Мне сложно представить, что клуб проведет еще один сезон без побед. Это ненормально.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +200

      dzvinka > магистрат Калавий 20 августа 2015, 16:48

      да это тролинг, и да , таки проведет еще один сезон без чемпионства и без ЛЧ

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11