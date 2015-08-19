Пике получил четыре матча дисквалификации

Защитник «Барселоны» Жерар Пике дисквалифицирован дисциплинарным комитетом Федерации футбола Испании на четыре матча.

Отметим, что испанец получил минимальное наказание, так как по статье дисциплинарного кодекса мог пропустить от 4 до 12 матчей. Причиной дисквалификации 28-летнего игрока последовало удаление в ответном матче за Суперкубок Испании против «Атлетика». Напомним, Пике позволил себе нецензурные выражения в адрес одного из помощников главного арбитра встречи Веласко Карбальо.

