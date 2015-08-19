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    Бенитес: «Ковачич идеально подойдет команде»

    Главный тренер мадридского «Реала» Рафаэль Бенитес прокомментировал приобретение хорватского полузащитника Матео Ковачича, который перебрался в Мадрид из "Интера".

    «Он очень качественный игрок. Команда испытывала недостаток и некоторые проблемы в этой позиции, когда Лука Модрич был травмирован. Он не типичный полузащитник, заточенный под оборону. Матео может выдвигаться вперед, он динамичен и очень хорошо владеет мячом. Этот игрок идеально подойдет «Реалу».

    Будут ли еще приобретения? Я работаю с теми игроками, что у меня есть. Этот вопрос надо задавать руководству», - сказал испанский специалист.

    Источник: Football Espana

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    19.08.2015 13:12
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +11

      Temio 20 августа 2015, 16:50

      Главное чтобы не на лавку...

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