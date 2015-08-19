«Арсенал» продолжает рассчитывать на покупку Бензема

Лондонский «Арсенал» не оставляет надежд заполучить нападающего мадридского «Реала» Карима Бензема в это трансферное окно.

Англичане по-прежнему готовы расстаться с 45 миллионами фунтов ради подписания француза. В Лондоне ожидают, что трансфер Бензема удастся совершить в том же стиле, как два года назад из «королевского клуба» был подписан Месут Озил. Сам 27-летний нападающий французской сборной совсем не против смены клуба, а вот в «Реале» еще не определились будут ли расставаться с форвардом в это лето.

Напомним, ранее сообщалось, что главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер отказался от приобретения нападающих Гонсало Игуаина, Джексона Мартинеса и Пауло Дибалы, ради возможности приобретения Бензема.

