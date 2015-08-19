Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Павлюченко: «Нам надо доказать, что мы пришли не пропиариться»

    Нападающий краснодарской «Кубани» Роман Павлюченко отметил, что на него несколько давит статус, с которым он приехал в Краснодар вместе с Андреем Аршавиным.

    «Я не люблю слово «звезда». Просто у меня на майке написана фамилия Павлюченко. Можно, конечно, говорить громкие слова, но если брать первые пять матчей, ни Аршавин, ни Павлюченко практически ничего не сделали, не доказали, что есть в команде Павлюченко и Аршавин. А разговоры о том, что приехали звёзды, меня напрягают. Да, есть имя, но ещё надо доказать, что мы пришли не просто пропиариться, а помогать клубу», - рассказал нападающий.

    Источник: Euro-football.ru

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    19.08.2015 12:14
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1573

      roman230582 19 августа 2015, 18:15

      И кто ему сказал интересно, что он звезда

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +966

      Харченко 19 августа 2015, 16:28

      Рома, не перегибай. Звезда - Аршавин. Если пришел помогать, то просто помогай. Не лезь к славе, если заслужишь, она сама прилетит к тебе.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13

      feel_this_sheet 19 августа 2015, 15:30

      возьмите кержа с собой

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +42

      firewing 19 августа 2015, 12:57

      Нужно было уже лет 5 доказывать, а до настоящей футбольной звезды Павлюченко не дорос - нужно было раньше просыпаться.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19

      uyfallu 19 августа 2015, 12:43

      Так доказывай что тебе мешает

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11