Текстовая трансляция матча «Рапид» - «Шахтер» - на «Бомбардире»

Донецкий "Шахтер" в противостоянии с венским "Рапидом" на бумаге выглядит явным фаворитом, но на этой стадии турнира слабых соперников просто не осталось. Силу австрийской команды уже познал на себе амстердамский "Аякс", которого "Рапид" отправил пытать счастья в Лигн Европы.Наставник "горняков" Мирча Луческу сказал, что уважает соперника, но невыход "Шахтера" в групповой этап турнира будет считаться провалом. Последние два матча "горняков" в чемпитонате Украины, в которых "Шахтер" набрал только одно очко, показали, что шансы австрийской команды на общий успех не так уж и малы.

"Бомбардир" проведет текстовую трансляцию матча "Рапид" - "Шахтер". Комментатор - Ерофеев Андрей, начало встречи в 21:45 мск.