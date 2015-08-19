«Бурсаспор» сделал предложение «Спартаку» по Озбилизу

«Бурсаспор» может пополниться еще одним игроком из чемпионата России. Полузащитник московского «Спартака» Арас Озбилиз находится в сфере интересов турецкой команды, сообщает Bursa Hakimiyet.

Руководство турецкого клуба уже сделало официальное предложение по трансферу 25-летнего футболиста. Подробности возможного перехода не сообщаются, однако сумма трансфера может составить до 3,5 миллиона евро. Контракт игрока с турецким клубом будет рассчитан до 2018 года.



Напомним, ранее в «Бурсаспор» перешeл полузащитник московского «Динамо» Балаж Джуджак.

