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    «Бурсаспор» сделал предложение «Спартаку» по Озбилизу

    «Бурсаспор» может пополниться еще одним игроком из чемпионата России. Полузащитник московского «Спартака» Арас Озбилиз находится в сфере интересов турецкой команды, сообщает Bursa Hakimiyet.

    Руководство турецкого клуба уже сделало официальное предложение по трансферу 25-летнего футболиста. Подробности возможного перехода не сообщаются, однако сумма трансфера может составить до 3,5 миллиона евро. Контракт игрока с турецким клубом будет рассчитан до 2018 года.

    Напомним, ранее в «Бурсаспор» перешeл полузащитник московского «Динамо» Балаж Джуджак.

    Источник: Бомбардир.ру

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    19.08.2015 10:55
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +26744

      slavutiq70 20 августа 2015, 23:00

      А по чём купили не помню???

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      Рейтинг: -15

      РОССИЯ АРСЕНАЛ СПАРТАК 19 августа 2015, 16:14

      Озбилиз явно засиделся в запасе, но тут вся проблема в Промесе и смене тактики игры.Ну я например в упор не вижу его в сонове.... атаковать умеет, но если справа вместо Кирилла, то как же он всю бровку закроет??? он типичный игрок при схеме 4-4-2....справа фланг.Но так играет сейчас немногие клубы.В общем надо продавать...По-моему, в спартаке у него не пошло.
      Кстати, всяким писарям о том,что спартак губит игроков отвечу просто- НЕ КАЖДЫЙ ИГРОК СПОСОБЕН ИГРАТЬ НЕ В СВОЕЙ КОМАНДЕ.ПРЕР один приведу- РОББЕН.... где не играл- не шло ни в челси, ни в реале и т.д...а бавария стала его командой..вот и все дела, специалисты в футболе

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      Рейтинг: +33

      Der Valdi 19 августа 2015, 16:07

      Надо продавать

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      Рейтинг: +33

      Der Valdi 19 августа 2015, 16:07

      Надо пробовать

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      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси 19 августа 2015, 16:02

      Выглядит как утка.

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      Рейтинг: +26

      Forza Mian! 19 августа 2015, 15:38

      Не поедет он в турцию

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      Рейтинг: +12

      FCSM 06 19 августа 2015, 15:01

      по мне так Арас очень сильный игрок способный усилить лююбую команду,ппочему он сидит на лавке до сих пор загадка,можно же кго хотя бы вместо того промеса минут на 20 -30 выпускать в концовку)

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      Рейтинг: +22

      kill_rubin 19 августа 2015, 14:37

      ЛОЛ в турцию ни за что не поедет

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      Рейтинг: +1237

      Semargl18 19 августа 2015, 13:43

      а самое веселое что как и в варианте с Кокориным нет информации этой ни у Спартака ни у Бурсаспора.
      Все новости с потолка.

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      Рейтинг: +9416

      ufos73 19 августа 2015, 13:24

      3,5 ляма? Еще бы кулек семечек предложили бы )) Такую херню даже рассматривать смешно

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