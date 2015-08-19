На презентации Ковачич получит футболку без номера

Полузащитник Матео Ковачич прилетел Мадрид, где сегодня пройдет медицинское обследование, после чего будет официально представлен в качестве игрока «Реала».

Вероятно, хорвату будет вручена футболка без игрового номера. На данный момент в «Реале» свободен только 25-й номер, но он будет отдан третьему вратарю команды, которым является Рубен Янес.

Клуб подождет, пока не освободятся другие номера, такие как 16-й и 24-й, принадлежащие Лукасу Силве и Асьеру Ильярраменди которые могут покинуть команду.