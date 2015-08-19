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    На презентации Ковачич получит футболку без номера

    Полузащитник Матео Ковачич прилетел Мадрид, где сегодня пройдет медицинское обследование, после чего будет официально представлен в качестве игрока «Реала».

    Вероятно, хорвату будет вручена футболка без игрового номера. На данный момент в «Реале» свободен только 25-й номер, но он будет отдан третьему вратарю команды, которым является Рубен Янес.

    Клуб подождет, пока не освободятся другие номера, такие как 16-й и 24-й, принадлежащие Лукасу Силве и Асьеру Ильярраменди которые могут покинуть команду.

    Источник: AS

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    19.08.2015 10:10
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2226

      Maxi_7 19 августа 2015, 12:27

      Остальные 75 номеров тоже заняты?)

      0
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      Рейтинг: +14

      LuckyPotapov 19 августа 2015, 11:06

      свободен номер только 25-й номер - писать научись

      0
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