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    Гамула о вылете ростовского СКА из высшей лиги в 1981 году: «Перепраздновали»

    Известный футболист и тренер Игорь Гамула рассказал, почему ростовский СКА в 1981 году после выигрыша Кубка СССР вылетел в первую лигу.

    «Я вспоминал, как мы в 81-м выиграли Кубок СССР - и в тот же год вылетели из высшей лиги! Знаете почему? Перепраздновали. Мы даже не хотели этих праздников - а люди требовали. Команда отказать не могла. Если игра в субботу, мы в среду едем в Сальск, Белую Калитву, Сулин… Ставим кубок на стол, сами рассаживаемся и рассказываем. Людей набивалось - по 10 - 15 тысяч. Потом банкет. Там бабахнем, здесь…

    Потом настает суббота . Первый тайм играем хорошо - на второй нас не хватает. Кто-то способен после банкета выкладываться, а кому-то здоровье не позволяет.

    Двадцать лет спустя я узнал, что некоторые наши футболисты еще и баловались нечистоплотным футболом. Как начали проигрывать, решил нас Федотов сплотить. Поехали на природу. Раки, рыба, уха… Красиво! Подразумевалось – без водки. Жены рядом, детишки бегают. Но какой же банкет без этого самого?

    Федотов нас всех проверял, но свинья-то грязь найдет. Объединились - я, Заваров, Славка Дегтярев, Юрка Пилипко и вратарь Радаев. С находчивостью у нас хорошо. К удочкам привязали по бутылке, закинули в Дон. Сидим, рыбу ловим. Федотов каждые пять минут ходит, контролирует.

    Только он в сторону - мы сразу: фьють… Одну вытягиваем, быстро разливаем на пятерых и дальше сидим. Федотов что-то почувствовал - полез по кустам. Потом поражался: “Ничего нет, а сидят косые!”

    Выиграли Кубок, на следующий день оставили нас в Москве. Делай, что хочешь. Потом собираемся на Ленинградском вокзале - Боже мой! Настоящая беда!

    Надо было видеть, в каком состоянии приползали. Смеху! Кого на тележке везут, кого ведут под руки. Но все “заряженные”, что-то к груди прижимают. Проводница перепугалась, чуть в вагоне от нас не закрылась. Весело!" - рассказал Гамула

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    19.08.2015 09:39
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +345

      Totti11 19 августа 2015, 15:13

      Тупых твоя фамилия! Изначально ты писал Александр. Но молодец что исправил. Значит я не зря написал...........

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      Рейтинг: +345

      Totti11 19 августа 2015, 13:19

      Гамулу зовут Игорь, набирайте квалифицированных писак. Стыдно!!!

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      Рейтинг: +10

      Геннадий Орлов > Totti11 19 августа 2015, 14:55

      "Известный футболист и тренер Игорь Гамула рассказал..." для тупых

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      Рейтинг: +1573

      roman230582 19 августа 2015, 12:50

      Судя по этой истории не зря вылетели

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      Рейтинг: +64

      Wilhelmson 19 августа 2015, 11:37

      Зато сейчас нас уверяют, что в ссср такого не было

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