Гамула о вылете ростовского СКА из высшей лиги в 1981 году: «Перепраздновали»

Известный футболист и тренер Игорь Гамула рассказал, почему ростовский СКА в 1981 году после выигрыша Кубка СССР вылетел в первую лигу.

«Я вспоминал, как мы в 81-м выиграли Кубок СССР - и в тот же год вылетели из высшей лиги! Знаете почему? Перепраздновали. Мы даже не хотели этих праздников - а люди требовали. Команда отказать не могла. Если игра в субботу, мы в среду едем в Сальск, Белую Калитву, Сулин… Ставим кубок на стол, сами рассаживаемся и рассказываем. Людей набивалось - по 10 - 15 тысяч. Потом банкет. Там бабахнем, здесь…

Потом настает суббота . Первый тайм играем хорошо - на второй нас не хватает. Кто-то способен после банкета выкладываться, а кому-то здоровье не позволяет.

Двадцать лет спустя я узнал, что некоторые наши футболисты еще и баловались нечистоплотным футболом. Как начали проигрывать, решил нас Федотов сплотить. Поехали на природу. Раки, рыба, уха… Красиво! Подразумевалось – без водки. Жены рядом, детишки бегают. Но какой же банкет без этого самого?

Федотов нас всех проверял, но свинья-то грязь найдет. Объединились - я, Заваров, Славка Дегтярев, Юрка Пилипко и вратарь Радаев. С находчивостью у нас хорошо. К удочкам привязали по бутылке, закинули в Дон. Сидим, рыбу ловим. Федотов каждые пять минут ходит, контролирует.

Только он в сторону - мы сразу: фьють… Одну вытягиваем, быстро разливаем на пятерых и дальше сидим. Федотов что-то почувствовал - полез по кустам. Потом поражался: “Ничего нет, а сидят косые!”

Выиграли Кубок, на следующий день оставили нас в Москве. Делай, что хочешь. Потом собираемся на Ленинградском вокзале - Боже мой! Настоящая беда!

Надо было видеть, в каком состоянии приползали. Смеху! Кого на тележке везут, кого ведут под руки. Но все “заряженные”, что-то к груди прижимают. Проводница перепугалась, чуть в вагоне от нас не закрылась. Весело!" - рассказал Гамула