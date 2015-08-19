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    Рейнгольд: «Кокорин пока никто, как игрок он не начинался»

    Эксперт Валерий Рейнгольд поделился мнением о нападающем «Динамо» Александре Кокорине, которым интересуется «Зенит».

    «Он как игрок и не начинался. Человек играет эпизодами. Из 90 минут чистого игрового времени, он 10 – в игре, 80 – стоит. Что это за нападающий? Прячется за спинами защитников. Мало открывается. Подкупает только его скорость и то, что он иногда забивает. Но у него нет стабильности.

    Я его сравниваю с Аршавиным и Кержаковым. По манере игры они чем-то похожи, но свою молодость те использовали намного лучше. Эти сделали карьеру, а Кокорин пока никто, – считает Валерий Леонидович.

    Источник: «Советский спорт»

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    19.08.2015 09:05
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +966

      Харченко 19 августа 2015, 15:16

      Это правда.

      0
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      Рейтинг: +50

      Pravdin_V 19 августа 2015, 15:15

      Какая нахрен скорость? он центральному защитнику Кореи 5 метров проиграл)

      0
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      Рейтинг: +12

      Verty 19 августа 2015, 15:06

      Да тут и футбольным экспертом не надо быть, что бы такое утверждать. С таким же успехом можно поделится мнением, что Земля круглая

      1
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      Рейтинг: +73

      7582145698 19 августа 2015, 14:36

      факт

      0
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      Рейтинг: +11

      Ftg 19 августа 2015, 13:22

      Кокорин это Никто, а Рейнгольд это Кто? Кто критикует Никто :)

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      Рейтинг: +30

      БекаMax 19 августа 2015, 13:06

      Согласен

      0
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      Рейтинг: +18

      ultimate 19 августа 2015, 12:48

      Согласен

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      Рейтинг: +11

      Ftg 19 августа 2015, 11:19

      А Рейнгольд это большая величина и никак не закончится :)

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      Рейтинг: +853

      джон базелон 19 августа 2015, 11:11

      А не надо такие зарплаты выплачивать,зачем ему напрягаться,когда он уже миллионер на всю жизнь!

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      Рейтинг: +2512

      Krasnodar 123 19 августа 2015, 11:11

      КОКОША!

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