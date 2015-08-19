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    Валерий Газзаев: «Спортинг» ничего особенного не показал, ЦСКА по силам отыграться»

    Заслуженный тренер России, бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев, под руководством которого десять лет назад армейцы обыграли «Спортинг» в финале Кубка УЕФА прокомментировал игру московского клуба в первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов в Португалии.

    «В первые 20 минут, как обычно бывает в подобных матчах, хозяева обрушили на армейцев серию атак в расчете на быстрый гол, и он им удался. Однако затем до перерыва, считаю, игра шла по армейскому сценарию, чему подтверждение пенальти, к сожалению, незабитый, а затем и гол Думбяи. А вот после перерыва "Спортинг" имел неоспоримое территориальное и игровое преимущество, заставил ЦСКА уйти в оборону, позволяя ему проводить лишь редкие контратаки, которые, тем не менее, пару раз могли завершиться голами.

    "Спортинг" – неплохая команда, но ничего особенного не показал, и к числу европейских грандов я бы его не отнес. Счет 1:2 в гостях достаточно приемлемый, и в ответном матче ЦСКА по силам отыграться и пройти в групповой турнир Лиги чемпионов», - сказал Газзаев.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    19.08.2015 07:18
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +28

      Spark333 20 августа 2015, 11:23

      Спортинг ниочем,в Химках мы развалим их!!!3:0 минимум

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      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси 19 августа 2015, 16:06

      Совмещать должности у Слуцкого не получится. Ну попробует для начала, но это не имеет перспектив.

      Значит - Газзаев выглядит вполне вероятной заменой ГТ в ЦСКА.

      0
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      Рейтинг: +345

      Totti11 19 августа 2015, 15:18

      Края сильно валились, да и Сейду надо было забивать не один мяч. В общем нормально получилось. Посмотрим в ответке...

      0
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      Рейтинг: +16

      За Спартак1922 19 августа 2015, 12:05

      Думбяи)))) В каждой новости по две-три ошибки стабильно)) Бомбардиры, мля

      1
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      Рейтинг: +38

      OLESOCC 19 августа 2015, 11:46

      Дядя Валера, а ты футбол-то смотрел?!.

      0
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      Рейтинг: +50

      Pravdin_V 19 августа 2015, 11:42

      Ну, если Маццолени будет судить, то конечно пройдут)

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      Рейтинг: +853

      джон базелон 19 августа 2015, 11:09

      Желаю ЦСКА пройти дальше,но на мой взгляд,Спортинг превзошел армейцев по всем показателям(в данном матче)

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      Рейтинг: +138

      Слуцкий 19 августа 2015, 10:14

      ребята пенальти надо забивать!если б забили игра пошла и мы 100% выиграли так как сбили бы темп спортинга без которого спортинг не спортинг и навязали свою игру,но что гадать давайте смотреть матч в химках уверен мы победим это точно хоть 3:2 но победим я знаю

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      Рейтинг: +14

      and_2303 > Слуцкий 19 августа 2015, 10:30

      3-2 не надо,вылетят сразу

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      Рейтинг: +12

      tolyan-64 > Слуцкий 19 августа 2015, 10:49

      Я на 3:2 в РФ СОГЛАСЕН !!!

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      Рейтинг: +25

      Salamandr89 > Слуцкий 19 августа 2015, 13:26

      а Вы понимаете, что Ваше "хоть 3-2" не устроит ЦСКА? это счет, при котором они вылетят из ЛЧ

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      Рейтинг: +1943

      VIPded 19 августа 2015, 09:45

      Будем надеяться на Химки... Успеха ЦСКА!!!

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      Рейтинг: +56

      B-E-S 19 августа 2015, 08:29

      Ух ты - Думбяи!!!

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