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    Президент «Спортинга»: «Мы опять пострадали от решений арбитра, нужны новые технологии»

    Президент лиссабонского «Спортинга» Бруно де Карвалью остался доволен игрой своей команды в матче раунда плей-офф Лиги чемпионов против ЦСКА. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу «Спортинга».

    «Спортинг» играл очень хорошо. Мы не можем реализовывать каждый свой опасный момент, но мы победили. Теперь нам нужно сыграть в ответном матче с тем же командным духом с тем же желанием, чтобы мы победили и в России. Сегодня атмосфера на стадионе была фантастической

    Я до сих пор не разделяю идею с пятью арбитрами на матче. Уже второй раз мы страдаем от судейских ошибок в Лиги чемпионов. Нужно вводить новые технологии», - сказал де Карвалью.

    Источник: A Bola

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    19.08.2015 06:46
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +15

      djsid 19 августа 2015, 12:03

      Я так подозреваю что (ЦСКА)судью купило,или как тогда можна обьяснить игру в гандбол!

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      Рейтинг: +11

      Ftg 19 августа 2015, 11:17

      Видеоповторы Блаттер не разрешает :) если что сразу плачет вместе с братом своим :)

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      Рейтинг: +853

      джон базелон 19 августа 2015, 11:14

      не ной!

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