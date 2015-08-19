Ван Гаал: «Я готов расцеловать Депая»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гаал рассказал о победе своей команды победы над «Брюгге» (3:1) в раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

«Гол Феллайни изменил представление о матче, потому что с результатом 2:1 было бы намного сложнее. Мы создали множество моментов и заслужили большего.

Я очень рад за Мемфиса, ему был нужен такой матч. Сегодня его просто хочется расцеловать.

Я уже говорил, что это лишь вопрос времени. Надеюсь, он продолжит прогрессировать, но ему сложно. Депаю всего 21 год, он отыграл всего два сезона за ПСВ. Но я в нем уверен – и сегодня он забил два гола и отдал блестящий пас на третий гол, это был фантастический кросс», – сказал ван Гаал.