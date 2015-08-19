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    Ван Гаал: «Я готов расцеловать Депая»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гаал рассказал о победе своей команды победы над «Брюгге» (3:1) в раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

    «Гол Феллайни изменил представление о матче, потому что с результатом 2:1 было бы намного сложнее. Мы создали множество моментов и заслужили большего.

    Я очень рад за Мемфиса, ему был нужен такой матч. Сегодня его просто хочется расцеловать.

    Я уже говорил, что это лишь вопрос времени. Надеюсь, он продолжит прогрессировать, но ему сложно. Депаю всего 21 год, он отыграл всего два сезона за ПСВ. Но я в нем уверен – и сегодня он забил два гола и отдал блестящий пас на третий гол, это был фантастический кросс», – сказал ван Гаал.

    Источник: Goal.com

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    19.08.2015 06:35
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +12

      arsen666 19 августа 2015, 22:58

      походу единственный удачный трансфер ЛВГ

      0
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      Рейтинг: +10

      man_utd1 19 августа 2015, 15:51

      молочь Депай

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +10

      SUAREZ13 19 августа 2015, 09:09

      Депай-молодчина! Классная игра!

      0
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      Рейтинг: +164

      Maga Ingush 19 августа 2015, 07:24

      Красава депай

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +41

      Fc_Baikal 19 августа 2015, 06:43

      Фу. Гомик чтоль,Луи? Целовать то зачем.

      0
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