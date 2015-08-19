Бубнов: «ЦСКА все равно остается фаворитом противостояния»

Известный в прошлом футболист, ныне аналитик Александр Бубнов подвел итог прошедшего первого матча раунда плей-офф Лиги чемпионов между ЦСКА и португальским «Спортингом».

«Обидно, что ЦСКА пропустил в концовке, когда сил у команды уже не осталось. Вымотались в дерби со «Спартаком» и на последний отрезок футболистов не хватило. Хорошо, что тот матч перенесли на пятницу. Если бы играли в субботу, было бы еще хуже. Несмотря на поражение, считаю ЦСКА фаворитом перед ответной игрой. Как минимум один гол забить должны. Игра «Спортинга» в обороне меня не впечатлила. Если бы Сейду Думбия был в форме и имел большей игровой практики, он реализовал бы свои многочисленные моменты. Удивительно, как ему дали бить пенальти? Человек на предсезонке почти не играл, со «Спартаком» вышел на полчаса, видно же, что еще не набрал тонус».

Напомним, в итоге армейцы уступили со счетом 1:2.