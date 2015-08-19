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    Бубнов: «ЦСКА все равно остается фаворитом противостояния»

    Известный в прошлом футболист, ныне аналитик Александр Бубнов подвел итог прошедшего первого матча раунда плей-офф Лиги чемпионов между ЦСКА и португальским «Спортингом».

    «Обидно, что ЦСКА пропустил в концовке, когда сил у команды уже не осталось. Вымотались в дерби со «Спартаком» и на последний отрезок футболистов не хватило. Хорошо, что тот матч перенесли на пятницу. Если бы играли в субботу, было бы еще хуже. Несмотря на поражение, считаю ЦСКА фаворитом перед ответной игрой. Как минимум один гол забить должны. Игра «Спортинга» в обороне меня не впечатлила. Если бы Сейду Думбия был в форме и имел большей игровой практики, он реализовал бы свои многочисленные моменты. Удивительно, как ему дали бить пенальти? Человек на предсезонке почти не играл, со «Спартаком» вышел на полчаса, видно же, что еще не набрал тонус».

    Напомним, в итоге армейцы уступили со счетом 1:2.

    Источник: Sportbox.ru

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    19.08.2015 01:59
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +42

      firewing 19 августа 2015, 10:10

      Фаворит виден по игре. Пока ЦСКА не тянет на фаворита - шансы 50 на 50.

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      Рейтинг: +16

      борька 19 августа 2015, 09:48

      бубнов прав

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      Рейтинг: +151

      Niepel 19 августа 2015, 08:45

      ЦСКА проиграл по игре. Боюсь, что Бубнов ошибается. "Спортинг" пройдёт дальше!

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      Рейтинг: +10

      Талгарбек 19 августа 2015, 07:30

      Наши спецы не замечают в игре ЦСКА неуверенную игру обороны и вратаря защитника разрешают португальцам работать флангами на подступах почему то бегут к своим воротам вместо того чтоб отбирать мяч действуют скученно иногда в панике отбивают мяч на соперника Муса и Думбия оказались под сильным прессингом а нападение у Спортинга прекрасно организовано фактор чужого поля на них не влияет думаю в Москве 2-2 дальше пройдет Спортинг

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      Рейтинг: +259

      Serhio1010 > Талгарбек 19 августа 2015, 09:30

      На счет вратаря не согласен, да пропустил, но его вины нет вообще..Зато спасал сколько)))

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      Рейтинг: +459

      sour12 19 августа 2015, 03:48

      на пенальти надо наигрывать кого то кто всегда в составе и кто поменьше бегает и удар более менее поставлен и нервы впорядке.

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      Рейтинг: +24994

      bset > sour12 19 августа 2015, 07:09

      Так Натхо и был наигран. Так не угадаешь. Хоть Акинфеева наигрывай, есть шанс, что в каком-то из матчей он не будет участвовать.

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