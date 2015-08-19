Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Бабаев: «Проиграли бой, но не войну»

    Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев дал оценку игре команды в прошедшем первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов против португальского «Спортинга».

    «Пожалуй, могло быть и лучше. Конечно, хотелось бы сохранить ничейный результат. Всё к этому шло. Но, к сожалению, секундная потеря концентрации… И надо отдать должное сопернику. Можно говорить, что исполнительское мастерство игроков «Спортинга» в эпизоде со вторым голом оказалось на очень высоком уровне. Вся борьба впереди. Можно сказать, мы проиграли бой, но не войну. Надеюсь, что в Москве мы сможем достигнуть нужного результата и пройти в следующую стадию».

    Напомним, в итоге армейцы уступили со счетом 1:2.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    19.08.2015 01:39
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11