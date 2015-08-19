Бабаев: «Проиграли бой, но не войну»

Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев дал оценку игре команды в прошедшем первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов против португальского «Спортинга».

«Пожалуй, могло быть и лучше. Конечно, хотелось бы сохранить ничейный результат. Всё к этому шло. Но, к сожалению, секундная потеря концентрации… И надо отдать должное сопернику. Можно говорить, что исполнительское мастерство игроков «Спортинга» в эпизоде со вторым голом оказалось на очень высоком уровне. Вся борьба впереди. Можно сказать, мы проиграли бой, но не войну. Надеюсь, что в Москве мы сможем достигнуть нужного результата и пройти в следующую стадию».

Напомним, в итоге армейцы уступили со счетом 1:2.