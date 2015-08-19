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    Депай: «Хотел оформить хет-трик»

    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Мемфис Депай высказал мнение о прошедшем первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов против бельгийского «Брюгге».

    «Конечно, я счастлив, что мне удалось забить, а «МЮ» в итоге добился успеха. Теперь нам предстоит отправиться в Брюгге и завершить работу. Для нас было очень важно забить третий гол, хоть я и немного разочарован, что сделал это не сам - очень хотелось оформить хет-трик. Мне понравилось забивать на «Олд Траффорд».

    Напомним, в итоге «МЮ» одержал победу со счетом 3:1.

    Источник: Goal.com

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    19.08.2015 00:51
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