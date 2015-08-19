Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Жезуш: «Верю, что сможем забить и в России»

    Главный тренер лиссабонского «Спортинга» Жорже Жезуш поделился впечатлениями от прошедшего первого матча раунда плей-офф Лиги чемпионов против московского ЦСКА.

    «Спортинг» провел отличную игру против сильной команды. Мы знали, что Мусу будет очень тяжело остановить, так что я должен похвалить парней за то, что Ахмед так и не забил. Теперь у нас есть все шансы, чтобы выйти в групповой этап – верю, что нам удастся забить и в России. Кстати, я недоволен эпизодом с неназначенным пенальти в ворота ЦСКА. Игрок сыграл рукой в собственной штрафной, и никто этого не видит. Тут не помогут ни пять, ни шесть судей», - приводит слова Жезуша официальный Twitter клуба.

    Напомним, в итоге «Спортинг» одержал победу со счетом 2:1.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    19.08.2015 00:14
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +138

      Слуцкий 19 августа 2015, 10:18

      все зависит от твоих парней Жезуш в тот же футбол что и в Лисабоне таеого уже как минимум не повториться .Забить вы забьёте вопрос только сколько мы забьем.Я думаю нельзя пропускать надо забивать один гол и сразу забивать второй если спортинг засуетиться можно и третий и в итоге победить 3:1

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +459

      sour12 19 августа 2015, 03:47

      да если игра будет в атаку на все сто конечно 3-4 отгрузят кони ...и один вконце уж пропустят Жезуш ты прав =)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +107

      AlexKane 19 августа 2015, 00:36

      Да там даже если Дырофей не накосячит то защитники ему в этом помогут

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +459

      sour12 > AlexKane 19 августа 2015, 03:46

      завидуй молча что у вас нет такого игрока в рамке.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11