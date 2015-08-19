Жезуш: «Верю, что сможем забить и в России»

Главный тренер лиссабонского «Спортинга» Жорже Жезуш поделился впечатлениями от прошедшего первого матча раунда плей-офф Лиги чемпионов против московского ЦСКА.

«Спортинг» провел отличную игру против сильной команды. Мы знали, что Мусу будет очень тяжело остановить, так что я должен похвалить парней за то, что Ахмед так и не забил. Теперь у нас есть все шансы, чтобы выйти в групповой этап – верю, что нам удастся забить и в России. Кстати, я недоволен эпизодом с неназначенным пенальти в ворота ЦСКА. Игрок сыграл рукой в собственной штрафной, и никто этого не видит. Тут не помогут ни пять, ни шесть судей», - приводит слова Жезуша официальный Twitter клуба.

Напомним, в итоге «Спортинг» одержал победу со счетом 2:1.