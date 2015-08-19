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    Слуцкий: «Жаль, что не удержали комфортный счет»

    Главный тренер московского ЦСКА Леонид Слуцкий подвел итог прошедшего первого матча раунда плей-офф Лиги чемпионов против лиссабонского «Спортинга».

    «В целом наш план работал. Мы планировали играть на контратаках, используя быструю атакующую группу. И даже несмотря на не слишком удачное начало матча, переломили его ход. Сначала не реализовали пенальти, потом всё же сравняли счёт. Тем обиднее проигрывать. Жаль, что не смогли удержать комфортный результат. Но даже это минимальное поражение оставляет нам неплохие шансы по итогам двух встреч».

    Напомним, в итоге армейцы уступили со счетом 1:2.

    Источник: Чемпионат.ком

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    19.08.2015 00:06
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    Комментарии38
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      Рейтинг: +8

      _____MAKC_____ 26 августа 2015, 14:52

      Сегодня сольют!!!

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      Рейтинг: +817

      Пельш 1 19 августа 2015, 21:51

      C такой игрой в ЛЧ делать нечего!

      0
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      Рейтинг: +7

      ПониВод 19 августа 2015, 14:35

      Качалка:
      В целом наш план работал, разгрома мы не допустили. Надеемся на успешное выступление в ЛЕ

      0
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      Рейтинг: +16

      Ни туп 19 августа 2015, 14:33

      ничья - предел мечтаний...

      0
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      Рейтинг: +373

      Зенит 2015 19 августа 2015, 12:38

      Чего то я вчера мимо ушей пропустил почему Натхо не играл. Ведь коненегра из итальянского рабства освободили не для того, чтобы пенальти он пробивал. Его задача на спину хворать и с забросов забивать.

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      Рейтинг: +373

      Зенит 2015 19 августа 2015, 12:33

      В общем то отыграться могут. Достаточно 1-0 выиграть, и это коняшкам под силу.

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      Рейтинг: +580

      Измайловский Кочегар > Зенит 2015 19 августа 2015, 14:14

      На мой взгляд, не под силу. Атака Спортинг вполне себе может. Пусть и не весь матч, но может. Так что на сухую расчитывать неразумно.

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      Рейтинг: +8

      akjaus 19 августа 2015, 11:58


      Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев обновил антирекорд Лиги чемпионов, пропустив в 30-м подряд матче турнира

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      Рейтинг: +1631

      sерж > akjaus 19 августа 2015, 12:14

      чемпион своего дела

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      Рейтинг: +1532

      starche > akjaus 19 августа 2015, 14:07

      Мы за него очень рады.

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      Рейтинг: +7

      ПониВод > akjaus 19 августа 2015, 14:36

      и это не предел: до конца лигочемпионской карьеры он должен довести серию до 31 матча, и защитники ему обязательно в этом помогут в следующую среду.

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      Рейтинг: +38

      OLESOCC 19 августа 2015, 11:53

      Опять отскочили!.. Судье спасибо скажите!

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      Рейтинг: +7

      ПониВод 19 августа 2015, 10:53

      забыл написать - коммент оставил - статью закрыл, так что мой коммент коментируйте разве что для своего услаждения - все одно не прочту :)
      Спортинг - Красавы))))

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      Рейтинг: +7

      ПониВод 19 августа 2015, 10:50

      Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев обновил антирекорд Лиги чемпионов, пропустив в 30-м подряд матче турнира.
      Ну что же, Игорю искренние поздравления и пожелания в этом году 10 довести эту серию до 31 матча - а дальше и карьеру можно завершать - рекорд на все времена )))

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      Рейтинг: +36

      Fedor Caligula > ПониВод 20 августа 2015, 19:45

      Ну, это всяк получше, чем 1:18 (от спартачей в ЛЧ) !!! вот это действительно рекорд так рекорд))))

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