Слуцкий: «Жаль, что не удержали комфортный счет»

Главный тренер московского ЦСКА Леонид Слуцкий подвел итог прошедшего первого матча раунда плей-офф Лиги чемпионов против лиссабонского «Спортинга».

«В целом наш план работал. Мы планировали играть на контратаках, используя быструю атакующую группу. И даже несмотря на не слишком удачное начало матча, переломили его ход. Сначала не реализовали пенальти, потом всё же сравняли счёт. Тем обиднее проигрывать. Жаль, что не смогли удержать комфортный результат. Но даже это минимальное поражение оставляет нам неплохие шансы по итогам двух встреч».

Напомним, в итоге армейцы уступили со счетом 1:2.