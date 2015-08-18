Лига чемпионов. «МЮ», «Лацио» и БАТЭ добились домашних побед

Байеру не засчитали чистый гол от бокового судьи даже болельщики Лацио в шоке были но об этом как-то забыли все моментом :)
«Манчестер Юнайтед» переиграл бельгийский «Брюгге» в первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов.
Встреча завершилась со счетом 3:1, дублем отметился нападающий «манкунианцев» Мемфис Депай.
В двух других встречах дня так же сильнее были хозяева поля – римский «Лацио» одолел леверкузенский «Байер», а борисовский БАТЭ переиграл белградский «Партизан».
Лига чемпионов. Раунд плей-офф. Первые матчи
Манчестер Юнайтед (Англия) – Брюгге (Бельгия) – 3:1 (2:1) Текстовый онлайн матча
Голы: 0:1 – Кэррик, 8 (в свои ворота). 1:1 – Депай, 13. 2:1 – Депай, 42. 3:1 – Феллаини, 90.
Удаление: Мехеле, 79 («Брюгге»)
Лацио (Италия) – Байер (Германия) – 1:0 (0:0)
Гол: Кейта, 77.
БАТЭ (Белоруссия) – Партизан (Сербия) – 1:0 (0:0)
Гол: Гордейчук, 75.
Удаление: Евтович, 45 («Партизан»)