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    Лига чемпионов. «МЮ», «Лацио» и БАТЭ добились домашних побед

    «Манчестер Юнайтед» переиграл бельгийский «Брюгге» в первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов.

    Встреча завершилась со счетом 3:1, дублем отметился нападающий «манкунианцев» Мемфис Депай.

    В двух других встречах дня так же сильнее были хозяева поля – римский «Лацио» одолел леверкузенский «Байер», а борисовский БАТЭ переиграл белградский «Партизан».

    Лига чемпионов. Раунд плей-офф. Первые матчи

    Манчестер Юнайтед (Англия) – Брюгге (Бельгия) – 3:1 (2:1) Текстовый онлайн матча

    Голы: 0:1 – Кэррик, 8 (в свои ворота). 1:1 – Депай, 13. 2:1 – Депай, 42. 3:1 – Феллаини, 90.

    Удаление: Мехеле, 79 («Брюгге»)

    Лацио (Италия) – Байер (Германия) – 1:0 (0:0)

    Гол: Кейта, 77.

    БАТЭ (Белоруссия) – Партизан (Сербия) – 1:0 (0:0)

    Гол: Гордейчук, 75.

    Удаление: Евтович, 45 («Партизан»)

    Источник: Бомбардир.ру

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    18.08.2015 23:47
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +11

      Ftg 19 августа 2015, 11:22

      Байеру не засчитали чистый гол от бокового судьи даже болельщики Лацио в шоке были но об этом как-то забыли все моментом :)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +11

      н.с. 19 августа 2015, 09:31

      Про победу фк Астана почему не пишете? Или Астана с АПОЭЛем не достойны вашего внимания?

      1
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    • ...
      Рейтинг: +10

      SUAREZ13 19 августа 2015, 09:00

      Поздравляю МЮ!

      0
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      Рейтинг: +23

      Трувор 19 августа 2015, 00:33

      БАТЭ - красавчики!
      Видите белорусских партизан? Вот и немцы не видели. А они есть..

      0
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      Рейтинг: +1573

      roman230582 19 августа 2015, 00:05

      Непростой матч для МЮ

      0
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      Рейтинг: +224

      Ele13 19 августа 2015, 00:01

      Депай прекрасен, потрясающие голы забил. Восходящая звезда АПЛ!

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