Лига чемпионов. «МЮ», «Лацио» и БАТЭ добились домашних побед

«Манчестер Юнайтед» переиграл бельгийский «Брюгге» в первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов.

Встреча завершилась со счетом 3:1, дублем отметился нападающий «манкунианцев» Мемфис Депай.

В двух других встречах дня так же сильнее были хозяева поля – римский «Лацио» одолел леверкузенский «Байер», а борисовский БАТЭ переиграл белградский «Партизан».

Лига чемпионов. Раунд плей-офф. Первые матчи

Манчестер Юнайтед (Англия) – Брюгге (Бельгия) – 3:1 (2:1) Текстовый онлайн матча

Голы: 0:1 – Кэррик, 8 (в свои ворота). 1:1 – Депай, 13. 2:1 – Депай, 42. 3:1 – Феллаини, 90.

Удаление: Мехеле, 79 («Брюгге»)

Лацио (Италия) – Байер (Германия) – 1:0 (0:0)

Гол: Кейта, 77.

БАТЭ (Белоруссия) – Партизан (Сербия) – 1:0 (0:0)

Гол: Гордейчук, 75.

Удаление: Евтович, 45 («Партизан»)