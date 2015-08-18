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    Лига чемпионов. ЦСКА не удержал ничью со «Спортингом»

    ЦСКА уступил лиссабонскому «Спортингу» в первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов.

    На гол Теофилио Гутьерреса в первом тайме армейцы сумели ответить точным ударом Сейду Думбия, однако в концовке встречи окончательный счет установил Ислам Слимани.

    Отметим, что встреча могла завершиться иначе, реализуй все тот же Думбия пенальти, назначенный за фол на Зоране Тошиче.

    Ответный поединок пройдет в Москве 26 августа.

    Лига чемпионов. Раунд плей-офф. Первый матч

    Спортинг (Португалия) – ЦСКА (Россия) – 2:1 (1:1) Текстовый онлайн матча

    Голы: 1:0 – Гутьеррес, 12. 1:1 – Думбия, 40. 2:1 – Слимани, 82.

    Нереализованный пенальти: Думбия, 27.

    «Спортинг»: Патрисиу, Джефферсон, Налдо, Адриен, Оливейра, Жоау Перейра, Жоау Мариу (Манэ, 76), Руис (Аквилани, 10), Каррильо, Слимани, Гутьеррес (Мартинш, 75).

    ЦСКА: Акинфеев, Набабкин, В. Березуцкий, Игнашевич, Фернандес, Вернблум, Дзагоев, Муса, Еременко, Тошич (Миланов, 80), Думбия (Натхо, 89).

    Предупреждения: Гутьеррес, 23. Джефферсон, 26. Вернблум, 28. Жоау Перейра, 47. Слимани, 56. Фернандес, 60. Думбия, 70.

    Источник: Бомбардир.ру

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    18.08.2015 23:37
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    Комментарии35
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      Рейтинг: +4

      Cobracska 19 августа 2015, 08:31

      Смердящие мясные псы опять воняют здесь?? Разлагайтесь со своим любимым клубом, который уже цать лет гниет в середине турнирной таблицы премьер лиге. Вам больше ничего не дано. Неудачники....

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      Рейтинг: +65

      komandos99 19 августа 2015, 07:32

      конифея с юбилеем! авно клуб с лигой европы!!!

      0
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      Рейтинг: +24994

      bset 19 августа 2015, 07:22

      Я смотрю, в комментах еще встречаются идиоты, которые готовы порадоваться поражению ЦСКА) Мы хотя бы участвуем в еврокубках, зарабатываем очки нашему чемпионату, чтоб ваш днищенский спартачок протащить в еврокубки и чтобы зенька сразу в группу попадал, когда будет снова занимать вторые места) А вы тут злорадствуйте) Сколько Лодыгин сыграл в ЛЧ? 22 матча? И то, если учесть, что два последних сезона команда занимала второе место и сыграла 8 матчей против слабых команд) Ребров сколько сыграл в ЛЧ? 0! Смешно смотреть, как вы рты раскрываете) А если добавить к этому, что мы первые выиграли Кубок УЕФА, не выиграли Суперкубок УЕФА только из-за ошибки судьи и единственные из российских команд, кто прошел в 1/4 ЛЧ. Особенно забавно смотреть на спартачок. Хотя и у вас бывают хорошие времена. Попадаете в ЛЕ, сливаете первый же матч и молча сидите месяцок. А потом снова вы молодцы, а у Акинфеева антирекорд))

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      Рейтинг: +20

      Qweas > bset 19 августа 2015, 07:59

      А зачем нужны очки нашему чемпионату ?!

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      Рейтинг: +319

      Beim > bset 19 августа 2015, 12:00

      в 95-96 спартак одерживал в 6 матчах 6 побед в группе и дошел до 1/4 финала лч

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      Рейтинг: +966

      Харченко 19 августа 2015, 03:05

      ЦСКА выйдет в групповой этап.

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      Рейтинг: +13

      spectator 19 августа 2015, 00:59

      в ЛЕ конезаводу, тут они слабы. ничейка в Химках будет

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      Рейтинг: +319

      Beim 19 августа 2015, 00:52

      цска в целом молодцы!!! они оставили не плохие шансы на выход в лч, могли и погореть в лисабоне с более крупны счетом и шансов почти не осталось бы, спортинг очень интересная команда. А по поводу цска если они не пройдут в лч то это наверное даже к лучшему, попасть в ле группу и там получиться более комфортно выйти в стадию плей офф в ле, а с лиги чемпионов это будет очень сложно занять 3место... даже не смотря на то, что цска лучше всех себе покзывает в европе из российских команд, но этот сезон для рфпл точно не лига чемпионский, не только этот но и прошлый это показал, чт сейчас в россии пока еще нету команд способные выходить из группы лч, а усиленй так и нело под лч на этот сезон...(выход питерцев я не беру в счет с их антирекордом лч)

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      Рейтинг: +319

      Beim > 19 августа 2015, 10:20

      я в сделки не участвовал не знаю покупали они чего или нет, ну это не имеет значения у нас нету команд сейчас под лч будь краснодар будь еще кто лучше врятли бы выступили

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      Рейтинг: +23

      Трувор 19 августа 2015, 00:22

      Лига Чемпионов это для Москвы.

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      Рейтинг: +87

      KARDENAL 19 августа 2015, 00:21

      Все будет ОК!

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      Рейтинг: +23

      Трувор 19 августа 2015, 00:21

      У ЦСКА скамейка маленькая. Хорошо хоть Думбия вернули. Кем атаку освежать? Базелюком?

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      Рейтинг: +58

      95-shishani-95 19 августа 2015, 00:11

      Почему РФС не перенес матч СпаМ-ЦСКА? Болелам ЦСКА не унывать, думаю, в Москве совсем другая игра будет! Удачи в ответке!

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      Рейтинг: +10

      Leettlee > 19 апреля 2016, 22:35

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