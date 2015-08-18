Лига чемпионов. ЦСКА не удержал ничью со «Спортингом»

ЦСКА уступил лиссабонскому «Спортингу» в первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов.

На гол Теофилио Гутьерреса в первом тайме армейцы сумели ответить точным ударом Сейду Думбия, однако в концовке встречи окончательный счет установил Ислам Слимани.

Отметим, что встреча могла завершиться иначе, реализуй все тот же Думбия пенальти, назначенный за фол на Зоране Тошиче.

Ответный поединок пройдет в Москве 26 августа.

Лига чемпионов. Раунд плей-офф. Первый матч

Спортинг (Португалия) – ЦСКА (Россия) – 2:1 (1:1) Текстовый онлайн матча

Голы: 1:0 – Гутьеррес, 12. 1:1 – Думбия, 40. 2:1 – Слимани, 82.

Нереализованный пенальти: Думбия, 27.

«Спортинг»: Патрисиу, Джефферсон, Налдо, Адриен, Оливейра, Жоау Перейра, Жоау Мариу (Манэ, 76), Руис (Аквилани, 10), Каррильо, Слимани, Гутьеррес (Мартинш, 75).

ЦСКА: Акинфеев, Набабкин, В. Березуцкий, Игнашевич, Фернандес, Вернблум, Дзагоев, Муса, Еременко, Тошич (Миланов, 80), Думбия (Натхо, 89).

Предупреждения: Гутьеррес, 23. Джефферсон, 26. Вернблум, 28. Жоау Перейра, 47. Слимани, 56. Фернандес, 60. Думбия, 70.