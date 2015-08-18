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    Акинфеев довел свою «черную» серию до 30 матчей

    Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев вновь продлил свою рекордную серию матчей Лиги чемпионов, завершенных с пропущенным голом.

    Первый поединок раунда плей-офф против португальского «Спортинга» стал для стража ворот сборной России уже 30-м таким подряд – мяч побывал в сетке ворот армейцев на 12-й минуте.

    Напомним, портал «Бомбардир» ведет текстовую трансляцию этой встречи.

    Источник: Бомбардир.ру

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    18.08.2015 22:03
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +24994

      bset 19 августа 2015, 07:05

      Скорее, защита довела... Ну и, конечно же, зенитовцы и спартаковцы понабежали)) Особенно прикалывает коммент про сотню) Если он столько сыграет (хоть в каждом и пропустит), это ему же только лучше) А вы вспоминайте, провели ли ваши голкиперы хотя бы десятку матчей в ЛЧ))

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      Рейтинг: +210

      azar80 19 августа 2015, 06:48

      Мои поздравления Игорьку, даешь сотенку матчей

      0
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      Рейтинг: +19

      body 19 августа 2015, 04:35

      молодец, Игорек, так держать! только рекорды, на другое мы не согласны!

      0
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      Рейтинг: +966

      Харченко 19 августа 2015, 02:50

      Уважаемый сайт, так нельзя.
      Roman1988 информирует об ошибке, а вы не обращаете на это никакого внимания.

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      Рейтинг: +12

      Roman1988 19 августа 2015, 01:01

      Неужели никто не заметил, что на этой недели Шахтёр Донецк играет с австрийским Рапидом, а через неделю с румынским "грандом"... Администрация, исправьте пожалуйста... Для школьников Рапид из Вены и Рапид из Бухареста - это 2 разные команды..

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      Рейтинг: +13

      spectator 19 августа 2015, 00:57

      и эта "дырка" ведь будет в сборной номер1, капец......

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      Рейтинг: +24994

      bset > spectator 19 августа 2015, 07:03

      Ну да, лучше Лодыгина ставить, который из-за штрафной между ног пропускает. Ахаха

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      Рейтинг: +54

      Alexs1997 > bset 19 августа 2015, 08:10

      А он не пропускает из-за штрафной на ЧМ.

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      Рейтинг: +28

      Real chempion 19 августа 2015, 00:48

      С юбилеем, так сказать, красивая, большая цифра! Великому вратарю - великие рекорды!)

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      Рейтинг: +16

      За Спартак1922 19 августа 2015, 00:44

      ахах

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      Рейтинг: +107

      AlexKane 19 августа 2015, 00:40

      Да кто бы сомневался,с такой то дырявой защитой и не пропустить.скоро будет ставить новый рекорд уже в лиге европы

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      Рейтинг: +7038

      Диктор 19 августа 2015, 00:28

      Да как голкипер он давно сдулся-только в матче со Спартаком-проснулся пежний Акинфеев-а так среднинький вратарь уже давно.Нестабильный.

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