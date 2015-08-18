Акинфеев довел свою «черную» серию до 30 матчей

Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев вновь продлил свою рекордную серию матчей Лиги чемпионов, завершенных с пропущенным голом.

Первый поединок раунда плей-офф против португальского «Спортинга» стал для стража ворот сборной России уже 30-м таким подряд – мяч побывал в сетке ворот армейцев на 12-й минуте.

Напомним, портал «Бомбардир» ведет текстовую трансляцию этой встречи.