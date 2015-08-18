Акинфеев довел свою «черную» серию до 30 матчей

Скорее, защита довела... Ну и, конечно же, зенитовцы и спартаковцы понабежали)) Особенно прикалывает коммент про сотню) Если он столько сыграет (хоть в каждом и пропустит), это ему же только лучше) А вы вспоминайте, провели ли ваши голкиперы хотя бы десятку матчей в ЛЧ))
Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев вновь продлил свою рекордную серию матчей Лиги чемпионов, завершенных с пропущенным голом.
Первый поединок раунда плей-офф против португальского «Спортинга» стал для стража ворот сборной России уже 30-м таким подряд – мяч побывал в сетке ворот армейцев на 12-й минуте.
Напомним, портал «Бомбардир» ведет текстовую трансляцию этой встречи.