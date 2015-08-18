«Торпедо» Карпина может сыграть против «Спартака» в 1/16 финала Кубка России

Стали известны возможные соперники восьми клубов РФПЛ по матчам 1/16 финала Кубка России.

В частности, московский «Спартак» за выход в 1/8 финала соревнований может поспорить с армавирским «Торпедо», возглавляемым экс-наставником красно-белых Валерием Карпиным.

Полностью список возможных оппонентов выглядит следующим образом:

Соперниками «Спартака», «Локомотива», «Рубина» и «Мордовии» станут победители матчей

«Металлург» (Липецк) – «Волга» (Нижний Новгород)

СКА (Ростов-на-Дону) – «Торпедо» (Армавир)

«Химки» – «Тюмень»

«Белогорск» (Амурская обл.) – «СКА-Энергия» (Хабаровск)

Соперники «Ростова», «Урала», «Анжи» и «Крыльев Советов» определятся в противостояниях

«Псков-747» - «Тосно» (Ленинградская область)

«Тамбов» - «Арсенал» (Тула)

«Сокол» (Саратов) - «Газовик» (Оренбург)

«Динамо» (Барнаул) - «Енисей» (Красноярск)