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    «Торпедо» Карпина может сыграть против «Спартака» в 1/16 финала Кубка России

    Стали известны возможные соперники восьми клубов РФПЛ по матчам 1/16 финала Кубка России.

    В частности, московский «Спартак» за выход в 1/8 финала соревнований может поспорить с армавирским «Торпедо», возглавляемым экс-наставником красно-белых Валерием Карпиным.

    Полностью список возможных оппонентов выглядит следующим образом:

    Соперниками «Спартака», «Локомотива», «Рубина» и «Мордовии» станут победители матчей

    «Металлург» (Липецк) – «Волга» (Нижний Новгород)

    СКА (Ростов-на-Дону) – «Торпедо» (Армавир)

    «Химки» – «Тюмень»

    «Белогорск» (Амурская обл.) – «СКА-Энергия» (Хабаровск)

    Соперники «Ростова», «Урала», «Анжи» и «Крыльев Советов» определятся в противостояниях

    «Псков-747» - «Тосно» (Ленинградская область)

    «Тамбов» - «Арсенал» (Тула)

    «Сокол» (Саратов) - «Газовик» (Оренбург)

    «Динамо» (Барнаул) - «Енисей» (Красноярск)

    Источник: «Советский спорт»

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    18.08.2015 21:13
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +21

      Артемка30 19 августа 2015, 08:50

      Чтобы кого то проходить нужно забивать голы, а с этим пока проблемы

      0
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      Рейтинг: +114

      werty > Артемка30 19 августа 2015, 10:53

      Еще есть надежда на серию пенальти

      1
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      Рейтинг: +19

      zanuda 19 августа 2015, 00:07

      Пусть сначала Ростовских пройдут!!!

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