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    «Спортинг» - ЦСКА. Думбия сыграет с первых минут, Натхо – в запасе

    Стал известен стартовый состав московского ЦСКА на предстоящий первый матч раунда плей-офф Лиги чемпионов против португальского «Спортинга».

    Отдельно стоит сказать о том, что с первых минут на поле появится вернувшийся в стан армейцев нападающий Сейду Думбия, в то время как полузащитник Бибрас Натхо остался на скамейке запасных.

    ЦСКА: Акинфеев, Набабкин, В. Березуцкий, Игнашевич, Фернандес, Вернблум, Дзагоев, Муса, Еременко, Тошич, Думбия.

    Напомним, портал «Бомбардир» проведет текстовую трансляцию этого матча, начиная с 21:45 по московскому времени.

    Источник: Бомбардир.ру

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    18.08.2015 20:37
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +373

      Зенит 2015 18 августа 2015, 23:30

      Вот так всегда! Великому Зениту серебряный признанный призёр чемпионата 2014/2015 г., ФК Краснодар, с офсайда забили! И, ничего!? бывает Конифея -Мордобойца, который в данный момент, к великому сожалению, второй гол пропускает, с поля не удаляют, при этом заставляют ФК Краснодар отдать "серебро" мотивируя бредом об исключительности и опыте ЦСКА в ЛЧ, что является полнейшим бредом.

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      Рейтинг: +373

      Зенит 2015 18 августа 2015, 22:25

      Пенальти был, но Левий Пеньдель его не забил, потому что негру инициативу отдали!

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      Рейтинг: +17

      fc-arsenal1989 18 августа 2015, 21:39

      Цска в форме....так что выиграет. Дзага сделает игру))

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      Рейтинг: +16

      За Спартак1922 18 августа 2015, 21:30

      Лiл. Почему мой комментарий удален?

      0
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      Рейтинг: +16

      За Спартак1922 18 августа 2015, 21:14

      Сегодня станем свидетелями знаменательного события!) Игорек, ждем 30-й, юбилейный))

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      Рейтинг: +11

      Temio 18 августа 2015, 21:07

      Очень будет нужно забивать и главное не ПРОПУСТИТЬ PS Для Игоря.

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      Рейтинг: -15

      РОССИЯ АРСЕНАЛ СПАРТАК 18 августа 2015, 21:02

      Спортинг послабее, но главное не почивать на лаврах, думаю Слуцкий знает,что делать! Вся РОССИЯ смотрит, ЛЕНЯ

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      Рейтинг: +580

      Измайловский Кочегар 18 августа 2015, 20:57

      Удачи, армия!

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      Рейтинг: +853

      джон базелон > Измайловский Кочегар 18 августа 2015, 21:29

      уже давным давно не армия!

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      Рейтинг: +224

      Ele13 18 августа 2015, 20:46

      Удачи ЦСКА. Соперник проходимый, не МЮ или Лацио. Нужна группа ЛЧ.

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      Рейтинг: +25

      Оззи > Ele13 18 августа 2015, 20:50

      Причем здесь Лацио?????

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      Рейтинг: +224

      Ele13 > Оззи 18 августа 2015, 21:55

      Я имею ввиду, что в соперники ЧСКА не попали ни МЮ, ни Лацио.

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      Рейтинг: +237

      CSKA_Michael 18 августа 2015, 20:41

      атакующий вариант

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