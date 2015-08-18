«Спортинг» - ЦСКА. Думбия сыграет с первых минут, Натхо – в запасе

Вот так всегда! Великому Зениту серебряный признанный призёр чемпионата 2014/2015 г., ФК Краснодар, с офсайда забили! И, ничего!? бывает Конифея -Мордобойца, который в данный момент, к великому сожалению, второй гол пропускает, с поля не удаляют, при этом заставляют ФК Краснодар отдать "серебро" мотивируя бредом об исключительности и опыте ЦСКА в ЛЧ, что является полнейшим бредом.
Стал известен стартовый состав московского ЦСКА на предстоящий первый матч раунда плей-офф Лиги чемпионов против португальского «Спортинга».
Отдельно стоит сказать о том, что с первых минут на поле появится вернувшийся в стан армейцев нападающий Сейду Думбия, в то время как полузащитник Бибрас Натхо остался на скамейке запасных.
ЦСКА: Акинфеев, Набабкин, В. Березуцкий, Игнашевич, Фернандес, Вернблум, Дзагоев, Муса, Еременко, Тошич, Думбия.
Напомним, портал «Бомбардир» проведет текстовую трансляцию этого матча, начиная с 21:45 по московскому времени.