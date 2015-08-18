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    Кержаков планирует поехать в мадридский «Реал»

    Нападающий «Зенита» Александр Кержаков подтвердил информацию, что он проходит стажировку в «Севилье». Более того, форвард сборной России планирует приехать и на базу мадридского «Реала».

    «В «Севилье» удалось пообщаться с главным тренером команды Унаи Эмери. Он в курсе дел, происходящих в российском футболе. Ему известно о переменах в "Спартаке". Конечно, он следит и за работой Виллаш-Боаша в «Зените». Скоро я отправляюсь в Мадрид, где по той же самой программе пройду короткую стажировку в «Реале». Надеюсь, удастся пообщаться не только с руководителями клуба, но и с главным тренером Рафаэлем Бенитесом. Пока я использую время, чтобы набраться опыта и обо всем увиденном доложу руководству «Зенита», – сказал Кержаков

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    18.08.2015 18:22
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +10

      AnGeL Di MaRiA 19 августа 2015, 12:44

      "Пока я использую время, чтобы набраться опыта". Вспомним что ему 32 года)) набирается опыта до сих пор)

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      Рейтинг: +10

      AnGeL Di MaRiA > серый1925 20 августа 2015, 02:24

      В принципе ты прав)) Только сомневаюсь что на пенсии ему это будет нужно)

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      Рейтинг: +894

      Ахад 18 августа 2015, 21:21

      "поехать в мадридский реал"...бомбардир сменил соккер:)

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      Рейтинг: +55

      vyacheslaff 18 августа 2015, 20:13

      Да уж... видно человек настолько футбол любит...что готов в него НЕ играть при любом случае. Да собственно таких у нас процентов 80%

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      Рейтинг: +10

      Kosh@rik 18 августа 2015, 19:55

      ну может так будет лучше, ушел в общем то когда надо уходить, если нет практики, а АВБ хоть и ноет про лимит но выпускать его не хотел, сей час хоть поедет посмотрит чем в Испании тренеры занимаются ...

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      Рейтинг: +185

      kidd-75 18 августа 2015, 19:33

      Пошло-поехало

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