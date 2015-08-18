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    Гончаренко: «Слухи о моем переходе в ЦСКА стоит адресовать руководству клуба»

    Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко прокомментировал слухи, что именно он заменит Леонида Слуцкого в ЦСКА в случае ухода последнего на постоянную работу в сборной России.

    «За время вынужденного простоя меня сватали в такое большое количество клубов. Сейчас я тружусь в «Урале», и мне это комментировать не с руки. У меня сейчас есть команда, я отдаю ей все силы.

    Такой слух надо адресовать руководству ЦСКА. Тем более всем известно, что у нас дружеские отношения с главным тренером армейцев Леонидом Слуцким», – заявил Гончаренко.

    Источник: Sports.ru

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    18.08.2015 17:37
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +70

      Леха 898 18 августа 2015, 20:58

      Классно!

      0
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      Рейтинг: +10

      Kosh@rik 18 августа 2015, 20:00

      Было бы супер, он может на долго команды строить... Если бы из Кубани его не убрали, было бы 2 отличных клуба в Краснодаре и не умирала бы сейчас Кубань...
      Так что если и в правду пойдет, то буду поддерживать ЦСКА

      0
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      Рейтинг: +1943

      VIPded 18 августа 2015, 18:31

      А я бы и не против...

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