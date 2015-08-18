Дьяков: «Я давно хотел перейти в топ-клуб»

Скорее топ мани, чем топ клуб!!! Удачи
Защитник «Динамо» Виталий Дьяков, в межсезонье перебравшийся в Москву из «Ростова», подвел первые итоги своего пребывания в стане бело-голубых.
– С ростовским климатом непросто было прощаться?
– Конечно, погода в Ростове лучше, но это второстепенный фактор. Самое главное – команда. Я давно хотел перейти в топ-клуб, выступать на новом уровне. Это большой шаг вперед для меня, поэтому никаких сомнений в переходе не было. А погода – это мелочи.
– Когда в «Динамо» ждать твоего первого гола?
– Моя прямая обязанность – хорошо играть в защите. Но если удастся еще и забивать, будет совсем хорошо. Думаю, шансы будут. Сам хочу отличиться как можно скорее.
– Навыки бомбардира – это не из детства ли?
– Так и есть. Я всегда в детстве играл в полузащите, ближе к атаке. Переход на позицию защитника произошел только в 17 лет, но навыки игры у чужих ворот сохранились. В «Ростове» за три с половиной года забил 13 голов, считаю, неплохой показатель для игрока моего амплуа.
– Как дался переход в «Динамо», встретил ли здесь знакомых?
– Самое сложное – это неопределенность, связанная с перестановками в клубе. Я не понимал – в «Динамо» я или нет. К счастью, все в итоге разрешилось. В коллективе же приняли хорошо. Кого-то, как Ионова и Козлова, знал по сборной, уже в «Динамо» сошлись с другим новичком команды Сосниным.
– «Динамо» играло хорошо, но очки на старте давались с трудом. Нервировало?
– Конечно, всегда хочется побеждать. К игре с «Уралом» должны подойти в хорошем эмоциональном состоянии, – сказал Дьяков.