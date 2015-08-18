Сабитов: «Динамо» может стать базовым клубом для сборной России»

Известный специалист Равиль Сабитов, в свое время выступавший за московское «Динамо» прокомментировал «новый курс», взятый руководством бело-голубых.

«Точно не знаю сегодняшнюю политику бело-голубых, но мне как динамовцу хочется, чтобы команда всегда боролась за призовые места и золото. Уже и не вспомнишь, когда в последний раз клуб становился чемпионом, хотя возможности и ресурсы в свое время были хорошие. Большие надежды возлагали на Станислава Черчесова, имевшего отличный подбор футболистов, но в призеры попасть не удалось. В том, что творится сейчас, вижу только один плюс – наша российская молодежь, еще недавно игравшая в дубле у Димы Хохлова, имеет постоянную практику. Мы видим, что ребята уже могут выступать на уровне премьер-лиги. Думаю, в перспективе «Динамо» в какой-то момент может оказаться базовым клубом для сборной России. Уже видны какие-то плоды – тот же Гриша Морозов, например. Он забил два мяча и вскоре может попасть на карандаш главному тренеру национальной команды», – заявил Сабитов.