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    Станция метро рядом со строящимся стадионом «Зенита» обойдется городу в 36 миллиардов

    Продление «зеленой» линии метро Санкт-Петербурга от «Приморской» до «Беговой» с промежуточной станцией «Новокрестовская», которая будет находиться в шаговой доступности от строящегося стадиона «Зенита», потребует как минимум 36 миллиардов рублей.

    Стоимость метро сравнима со стоимостью самого стадиона, который обошелся городу в 43 миллиарда. Если учесть, что стоимость строительства метро может заметно возрасти к моменту открытия, то есть вероятность, что станция окажется даже дороже спортивной арены.

    Станция «Новокрестовская» планируется к открытию перед стартом Чемпионата мира 2018, однако специалисты уверены, что город не успеет закончить строительство, и метро будет открыто не раньше осени 2018 года.

    Источник: Fontanka.ru

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    18.08.2015 15:17
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +11

      ермакк 19 августа 2015, 20:24

      Действительно, есть станция Крестовский остров, зачем городить огород, тем более новую станцию будут закрывать на время проведения матча. А от Крестовской пешочком очень мило и обратно.

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      Рейтинг: +581

      Sergh4 18 августа 2015, 20:30

      Нафига там ещё одна станция, ведь есть станция Крестовский остров? Идти не так уж и далеко и очень приятно, широкая аллея полностью пешеходная!

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      Рейтинг: +12

      stud123 18 августа 2015, 20:06

      Город на болоте,в стране дураков(((((

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      Рейтинг: +1101

      edw7777 18 августа 2015, 18:52

      Зачем? Там же есть уже метро в 700 метрах от стадиона. Просто в этом районе живут все бонзы Питера. А как же им жить когда к метро пойдут фанаты после матча?!!! Сволочи, а подают, как заботу о зрителях. Вот так у нас в России всегда, потому и живем так.

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      Рейтинг: +24

      Hotspur55 18 августа 2015, 18:48

      я обалдеваю просто!

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      Рейтинг: +103

      skainet 18 августа 2015, 18:31

      не ну к чм должны построить полюбэ

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      Рейтинг: +882

      spartach091 18 августа 2015, 16:40

      ЭТОТ САЙТ ЖИВ ЧТО ЛИ??

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      Рейтинг: +185

      kidd-75 > spartach091 18 августа 2015, 16:45

      По ходу уже нет...

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      Рейтинг: +28

      Real chempion 18 августа 2015, 16:33

      Будут строить 20 лет и в итоге это всё обойдется городу в 1,5 триллиона. Приятного просмотра:)

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      Рейтинг: +28

      Romeo SL 18 августа 2015, 15:57

      ЭТО ПО НАШЕМУ)))

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