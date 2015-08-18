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    Семин: «Не верю в историю с пьяным дебошем игроков «Анжи»

    Главный тренер махачкалинского «Анжи» Юрий Семин подтвердил, что часть игроков действительно летела утренним рейсом из Перми в Москву, но выразил сомнение в реальности пьяного дебоша, в котором футболистов клуба обвиняют пассажиры.

    «На следующий день после матча с "Амкаром" у команды был выходной. Большинство игроков отправилось чартерным рейсом в Махачкалу, я же вместе с руководителями клуба и частью футболистов полетел в Москву утренним шестичасовым рейсом. Небольшая группа игроков отправилась также в столицу, но позднее. Наш рейс прошел спокойно, без каких-либо инцидентов. О так называемом дебоше, я узнал из прессы, но то, что сейчас пишут, мне кажется странным.

    Российские авиакомпании, а в особенности "Аэрофлот", установили жесткие правила полетов, и если бы наши игроки вели себя неадекватно, их просто не пустили бы в самолет или же потом строго наказали. Известны же случаи, когда из-за вызывающего поведения во время полета даже депутатов сажали в тюрьму. А тут футболисты, обычные пассажиры, и я уверен: если бы они действительно дебоширили, к ним были бы применены самые строгие меры. И потому во всю эту историю не верю, и тем более не собираюсь в ней разбираться – я не следователь», – заявил Семин.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    18.08.2015 14:55
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +6851

      Антибиотик 18 августа 2015, 19:53

      Вот журналюги, везде лезут!

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      Рейтинг: +28

      Jakson Soccer 18 августа 2015, 19:17

      но отпраздновали парни удачное начало сезона, ну и ладно)

      0
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      Рейтинг: +59

      rtm Solncedar 18 августа 2015, 19:03

      Противоположные точки зрения на один и тот же эпизод. Кто то хочет потопить Анжи? Профессионалы спортсмены в разгар сезона напиваться до чёртиков, а потом нести запредельные нагрузки. СВЕРХЧЕЛОВЕКИ прям. Х.З. Ладно, не наши проблемы. Со своими "тараканами" разобраться бы.

      0
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      Рейтинг: +56

      Willian05 18 августа 2015, 16:04

      Я тоже не верю, журналистам лишь бы найти почву конфликта чтобы люди обсуждали это

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      Рейтинг: +224

      Ele13 18 августа 2015, 15:36

      В нашем чемпионате в последнее время крутятся одни кандалы. Хватит уже, нужно сосредоточиться на футболе. Удачи Юрий Павлович!

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      Рейтинг: +27

      Real Madrid 25 18 августа 2015, 15:07

      Красава Семин , разрулил ситуацию!

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