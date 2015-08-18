Сабитов: «Будет у «Локомотива» игра – придут и болельщики

Бывший защитник «Локомотива» Равиль Сабитов считает, что низкая посещаемость игры 5-го тура РФПЛ между железнодорожниками и «Тереком» оправданна.

«Матч "Локомотив" - "Терек" проходил в режиме "лайт". Железнодорожники хотели выиграть, а грозненцы заведомо выставили "автобус". Вскрыть такую оборону "Локомотив" так и не смог – не хватало быстрых перемещений по полю, скорости в передачах. В этом компоненте команде нужно прибавлять, тогда результат обязательно придет.

Пока же "Локомотив" играет в академическом темпе. Но в целом подбор футболистов очень хороший, и ему по силам побороться за призовые места. Что касается низкой посещаемости, то убежден: будет игра – придут и болельщики. Посмотрите на эволюцию в том же "Спартаке" – как народ ходил при предыдущем тренере, и как сейчас», – заявил Сабитов.