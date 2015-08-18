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    Сабитов: «Будет у «Локомотива» игра – придут и болельщики

    Бывший защитник «Локомотива» Равиль Сабитов считает, что низкая посещаемость игры 5-го тура РФПЛ между железнодорожниками и «Тереком» оправданна.

    «Матч "Локомотив" - "Терек" проходил в режиме "лайт". Железнодорожники хотели выиграть, а грозненцы заведомо выставили "автобус". Вскрыть такую оборону "Локомотив" так и не смог – не хватало быстрых перемещений по полю, скорости в передачах. В этом компоненте команде нужно прибавлять, тогда результат обязательно придет.

    Пока же "Локомотив" играет в академическом темпе. Но в целом подбор футболистов очень хороший, и ему по силам побороться за призовые места. Что касается низкой посещаемости, то убежден: будет игра – придут и болельщики. Посмотрите на эволюцию в том же "Спартаке" – как народ ходил при предыдущем тренере, и как сейчас», – заявил Сабитов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    18.08.2015 14:50
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +66

      sergey_andreich 19 августа 2015, 10:44

      1) Рекламная политика должна быть куда серьезнее
      2) Билеты должны стоить одинаково, как на Терек, так и на Краснодар, а местами разница 500 руб на тот же сектор
      3) И игра должна быть более живой, конечно

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      Рейтинг: +14

      nikita-negr 19 августа 2015, 08:21

      И что взяли бронзу.могли и золото брать если бы не слили концовку.а про кубок я вообще молчу чего одна игра с газовиком стоит.смех

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      Рейтинг: +3020

      Nesterenko 19 августа 2015, 06:15

      У Спартак все-время болелы есть, независимо от тренера, а почему так мало у локо - непонятно. Команда в прошлом году взяла бронзу, сейчас кубок.....

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