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    Матч «Спартак» - ЦСКА перебил рейтинг программы «Время»

    Московское дерби между «Спартаком» и ЦСКА, состоявшееся в пятницу на «Открытие Арене», не только побило рекорд посещаемости нынешнего чемпионата, но и перекрыло рейтинг программы «Время».

    «Минувший тур ознаменовал собой ряд рекордов. Мы очень рады, что на матч «Спартак» – ЦСКА пришло рекордное количество зрителей. Он даже перебил рейтинг программы «Время» на первом канале! Все это говорит о том, что российский футбол интересен, в нем заложен большой потенциал, который в скором времени, убежден, будет реализован», – заявил Сергей Чебан.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    18.08.2015 14:40
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