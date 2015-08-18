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    Уткин: «Если не на «Матч-ТВ», то по кабакам буду работать»

    Известный комментатор Василий Уткин, чье будущее остается открытым из-за конфликта с генеральным продюсером «Газпром-Медиа» Тинатин Канделаки, заявил, что не планирует бросать работу комментатором.

    «Если не пойду на «Матч-ТВ», то по кабакам буду работать. Я комментатор. Это мой талант, я не должен зарывать его в землю, это преступление перед Богом или перед природой – кто во что верит. Мы с талантом рождаемся, он нам не принадлежит», – заявил Уткин.

    Источник: Sports.ru

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    18.08.2015 14:23
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    Комментарии7
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      Рейтинг: -186

      Protosser 19 августа 2015, 15:08

      Будущее остается открытым? А потом - закроют его?..
      Ппц..

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +23

      Алёша Мясной 18 августа 2015, 16:54

      ЗАЧЕМ ТЕБЕ ФУТБОЛ? БОЛЬШОЙ ВОПРОС ВОПРОС ВЕДЁШЬ И НОРМАЛ

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +8

      _____MAKC_____ 18 августа 2015, 16:08

      Вася, ва-банк пошел, так гляди во все тяжкие пустится!!!

      0
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      Рейтинг: +33

      piper65 18 августа 2015, 15:44

      насчет кабаков - в это я верю легко. вот только кем - совсем не факт, что комментатором:))))

      0
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      Рейтинг: +105

      igorek25 18 августа 2015, 15:26

      Да уж, по меньшей мере не скромно....

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      Рейтинг: +966

      Харченко 18 августа 2015, 15:12

      Половым в трактиръ.

      0
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      Рейтинг: +151

      Niepel 18 августа 2015, 15:07

      Так уж прямо и талант? Мог бы Уткин поучиться скромности у своего учителя Евгения Майорова, которого упоминал намедни!

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