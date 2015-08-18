Уткин: «Если не на «Матч-ТВ», то по кабакам буду работать»

Известный комментатор Василий Уткин, чье будущее остается открытым из-за конфликта с генеральным продюсером «Газпром-Медиа» Тинатин Канделаки, заявил, что не планирует бросать работу комментатором.

«Если не пойду на «Матч-ТВ», то по кабакам буду работать. Я комментатор. Это мой талант, я не должен зарывать его в землю, это преступление перед Богом или перед природой – кто во что верит. Мы с талантом рождаемся, он нам не принадлежит», – заявил Уткин.