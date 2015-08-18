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    Попов: «В ЦСК «Локомотив» все будет нормально»

    Генеральный директор центрального спортивного клуба «Локомотив» Александр Попов уверен, что уход Владимира Якунина с поста президента РЖД не отразится на команде.

    «Сейчас все идет хорошо, думаю, и впредь все будет складываться в ЦСК «Локомотив» нормально. Не думаю, что нас ждут какие-то глобальные перемены и не думаю, что все это как-то особым образом отразится на деятельности клуба. Все будет в нашей структуре хорошо», заверил Попов.

    Источник: Р-Спорт

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    18.08.2015 12:33
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +10

      sxllk 18 августа 2015, 12:44

      Когда уже старую турнут под ср..ку и мы увидим достойный Локомотив .. а не сброд ..?!!

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