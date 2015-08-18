Попов: «В ЦСК «Локомотив» все будет нормально»

Генеральный директор центрального спортивного клуба «Локомотив» Александр Попов уверен, что уход Владимира Якунина с поста президента РЖД не отразится на команде.

«Сейчас все идет хорошо, думаю, и впредь все будет складываться в ЦСК «Локомотив» нормально. Не думаю, что нас ждут какие-то глобальные перемены и не думаю, что все это как-то особым образом отразится на деятельности клуба. Все будет в нашей структуре хорошо», – заверил Попов.