Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Барбоза: «ЦСКА ждет самый тяжелый матч в году»

    Известный агент Паулу Барбоза, специализирующийся на португальском футболе, рассказал чем «Спортинг» может удивить московский ЦСКА в первом матче 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов.

    «Главной проблемой для ЦСКА может стать недооценка соперника. «Спортинг» в этом сезоне намного сильнее, чем был в прошлом. Уверен, команды покажут очень хорошие два матча и это будет интереснейшее противостояние. «Армейцам» очень важно выдержать стартовый натиск со стороны «бело-зеленых» — это может решить исход всего противостояния. Поэтому в гостевой игре ЦСКА будет больше думать об обороне. «Спортинг» возглавил очень сильный специалист, добившийся больших успехов и имеющий опыт игры против российских клубов. Трансферная политика «львов» говорит о том, что команда хочет получить результат прямо сейчас. Были приобретены сильные игроки, которые имеют большой опыт. Прежде всего ЦСКА стоит опасаться перуанца Андре Каррильо, это самый талантливый игрок в составе «Спортинга». ЦСКА ждет, наверное, самый тяжелый матч в году», — заключил Барбоза.

    Источник: Известия

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    18.08.2015 12:19
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +9

      yura-sever 18 августа 2015, 14:16

      Спарта, Спартак, Спортинг. Всех в одну корзинку.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +244

      kara-mba 18 августа 2015, 13:38

      Это он бьёт себя пяткой в грудь!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11