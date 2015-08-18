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    Жезуш: «Шансы соперников на выход в групповой этап равны»

    Главный тренер "Спортинга" Жорж Жезуш оценил шансы его команды и ЦСКА на выход в групповой этап Лиги чемпионов. Специалист считает, что фаворита в данном противостоянии нет.

    «Нам противостоит лидер чемпионата России, который уже сыграл пять туров в новом сезоне. Так что у армейцев нет проблем с игровой практикой, а вот мы не можем похвастать подобным. В прошлом я уже уступал представителям России, но и обыгрывал их чемпиона "Зенит". ЦСКА, конечно же, очень силен. Но наша команда все время прогрессирует, улучшается взаимопонимание между футболистами, они начинают все лучше понимать мои требования. Я полагаю, что у соперников примерно равные шансы на выход в групповой этап», - сказал Жезуш.

    Источник: УЕФА

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    18.08.2015 11:30
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1497

      алекс88 18 августа 2015, 12:42

      Цска вылетит

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1497

      алекс88 18 августа 2015, 12:42

      Цска вылетит

      0
      Ответить
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