РФС обязал «Кубань» рассчитаться с «Локомотивом» за трансфер Ткачева

Палата по разрешению споров РФС обязала краснодарскую "Кубань" выплатить московскому "Локомотиву" задолженность по трансферу полузащитника Сергея Ткачева. Футболист подписал с "Кубанью" контракт сроком на три года в июле. В весенней части чемпионата России в сезоне-2014/15 Ткачев выступал в "Кубани" на правах аренды из "Локомотива".

"Удовлетворить заявление ЗАО "ФК "Локомотив" (г. Москва) в отношении НАО "ФК "Кубань" (г. Краснодар) о выплате задолженности по трансферной выплате за переход футболиста-профессионала Ткачева С. А. частично. Обязать НАО "ФК "Кубань" (г. Краснодар) выплатить ЗАО "ФК "Локомотив" (г. Москва) задолженность по трансферной выплате и проценты за задержку трансферной выплаты", - сообщает официальный сайт РФС.