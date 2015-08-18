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    РФС обязал «Кубань» рассчитаться с «Локомотивом» за трансфер Ткачева

    Палата по разрешению споров РФС обязала краснодарскую "Кубань" выплатить московскому "Локомотиву" задолженность по трансферу полузащитника Сергея Ткачева. Футболист подписал с "Кубанью" контракт сроком на три года в июле. В весенней части чемпионата России в сезоне-2014/15 Ткачев выступал в "Кубани" на правах аренды из "Локомотива".

    "Удовлетворить заявление ЗАО "ФК "Локомотив" (г. Москва) в отношении НАО "ФК "Кубань" (г. Краснодар) о выплате задолженности по трансферной выплате за переход футболиста-профессионала Ткачева С. А. частично. Обязать НАО "ФК "Кубань" (г. Краснодар) выплатить ЗАО "ФК "Локомотив" (г. Москва) задолженность по трансферной выплате и проценты за задержку трансферной выплаты", - сообщает официальный сайт РФС.

    Источник: РФС

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    18.08.2015 11:21
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