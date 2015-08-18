Прюдомм: «В спорте не всегда побеждает фаворит»

Главный тренер «Брюгге» Мишель Прюдомм поделился мнением о предстоящем противостоянии с «Манчестер Юнайтед» в раунде плей-офф Лиги чемпионов. Специалист отметил, что в спорте не всегда фаворит обыгрывает аутсайдера

«Естественно, шансы «Юнайтед» на общую победу выше. Но в английском футболе особенно часто бывают ситуации, когда аутсайдер обыгрывает фаворита. В английских кубках такое происходит сплошь и рядом. Нужно просто воспользоваться своими шансами, попытаться показать свой лучший футбол. Посмотрим, что в итоге получится.

Несомненно, давление сейчас испытывает наш соперник, поскольку все ждут от него победы над «Брюгге». Мы хорошо знакомы с подобным, бельгийские журналисты убеждены, что «Брюгге» всегда должен выигрывать.

Лишь в матчах с клубами калибра «МЮ», «Барселоны» или «Реала» они говорят: «Ну, хорошо, здесь уже вы аутсайдеры», — отметил Прюдомм.