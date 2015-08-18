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    Рейнгольд: «В противостоянии со «Спортингом» ставлю на ЦСКА»

    Эксперт Валерий Рейнгольд поделился ожиданиями от первого матча ЦСКА с португальским «Спортингом», который пройдет в Лиссабоне в рамках раунда плей-офф Лиги чемпионов. Специалист в противостоянии отдает предпочтение армейской команде.

    «Ставлю на ЦСКА. Счет не назову, потому что я не видел команду «Спортинг» и не могу судить о ее потенциале. Хотя бы одним глазом нужно посмотреть, что она из себя представляет. Понятно, что это одна из сильнейших команд Португалии. Там всего-то три клуба: «Спортинг», «Порту» и «Бенфика».

    Общее впечатление, что ЦСКА должен пройти, но Португалия – футбольная страна. Сами игроки «Спортинг» считают, что им повезло со жребием, к тому же у португальцев должны быть свои счеты с ЦСКА», - сказа Рейнгольд.

    Источник: «Советский спорт»

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    18.08.2015 11:06
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +5175

      Каратель 18 августа 2015, 18:39

      школота,по существу ничего сказать не можешь,учи таблицу умножения

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      Рейтинг: +28

      Spark333 18 августа 2015, 17:10

      Цска должно сделать правильные выводы и на классе победить 0:2 !!!Ждем и болеем !!!

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      Рейтинг: +319

      Beim > Spark333 18 августа 2015, 17:25

      на классе? ты в каком классе? на классе побеждают соперников, которые ниже классом, а спортинг как минимум на равных уровнях с цска.

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      Рейтинг: +167

      астраханец 18 августа 2015, 16:23

      Пастернака не читал, но осуждаю))))

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      Рейтинг: +167

      астраханец 18 августа 2015, 16:21

      Значит выйдет наоборот. Этот "эксперт" всегда ошибается

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      Рейтинг: +23

      Алёша Мясной 18 августа 2015, 16:20

      НУ А ЧЁ? ПО СУММЕ ДВУХ МАТЧЕЙ АРМЕЙЦЫ ВЫГРАЮТ

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      Рейтинг: +11

      Archi1968 18 августа 2015, 16:00

      Как. можно ставить на одну команду не видя игры другой?
      Это Россия !!!

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      Рейтинг: +11

      Sergi001 18 августа 2015, 15:54

      наврятли цска сможет что то сделать в португалии... главное что бы не слишком много пропустили

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      Рейтинг: +2858

      nemolod 18 августа 2015, 14:00

      Хорошо,если вничью сумеют сыграть!

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      Рейтинг: +157

      За Ливерпуль 18 августа 2015, 13:58

      Что то он в последнее время много базарит не по делу

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      Рейтинг: +5175

      Каратель 18 августа 2015, 13:42

      обычно лошади гонят на рейнгольда,мол такой-сякой,интересно что теперь скажут?

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      Рейтинг: +28

      Spark333 > Каратель 18 августа 2015, 17:08

      Изыйди спартачок!Иди гоняй за поросят,может за 7_е место побьетесь (((ахаха!!!

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