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    Динияр Билялетдинов:«Ни о какой недооценки «Работничек» речи не идет»

    Полузащитник «Рубина» Динияр Билялетдинов рассказал, что уже встречался с будущим соперником казанцев в Лиге Европы «Работничками» в бытность игроком «Локомотива». Футболист отметил, что о недооценке соперника со стороны казанцев не может быть речи.

    «Мне доводилось встречаться с этой командой еще в бытность игроком «Локомотива».Это команда отличается повышенной эмоциональностью, футболисты не боятся обострять ситуацию и идти в обыгрыш. С другой стороны, можно воспользоваться их проблемами в обороне, однако играть надо предельно внимательно. О недооценке соперника не может быть и речи - на кону путевка в групповой этап Лиги Европы. Первый матч мы проводим на выезде, что в двухраундовом противостоянии всегда накладывает определенный отпечаток. Например, после гостевой победы над «Штурмом» в ответной встрече мы могли действовать с определенным запасом прочности. Надеюсь, так же получится и в этот раз», - сказал Билялетдинов.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    18.08.2015 10:43
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +112

      paparazzi-kazan 18 августа 2015, 19:22

      Если пролетите , папашу в дворовую команду тренировать отправят.

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      Рейтинг: +74

      Jurij_Mar 18 августа 2015, 13:16

      Такой же балабол,как и папа.

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